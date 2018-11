Landau und Speyer bald keine kreisfreien Städte mehr?

Anzeige

Landau, Speyer und fünf andere Städte in Rheinland-Pfalz könnten bald als kreisfreie Städte aufgelöst werden. Das berichtet der SWR mit Verweis auf ein Gutachten für die Landesregierung zur Kommunalreform.

So könnten die bisher kreisfreien Städte ihre Eigenständigkeit verlieren und in die jeweils umliegenden Kreise integriert werden, so die Öffentlich-Rechtlichen.

Speyer und Landau betroffen

Für Speyer würde das bedeuten, fortan zum Rhein-Pfalz-Kreis zu gehören. Landau würde Teil der Südlichen Weinstraße werden.

Frankenthal könnte gar ein Stadtteil Ludwighafens werden, so der SWR; Zweibrücken und Pirmasens würden dem Landkreis Südwestpfalz, Worms dem Landkreis Alzey-Worms zugeordnet werden.

Mainz und Kaiserslautern bleiben kreisfrei

„Verschont“ blieben von der Reform dann nur die kreisfreien Städte Mainz, Kaiserslautern, Ludwigshafen, Trier und Koblenz.

Laut SWR begründet das Gutachten den möglichen Schritt damit, dass etwa Zweibrücken und Pirmasens zu klein seien, um ihre Aufgaben in Zukunft noch alleine erledigen zu können. Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz argumentiere mit höheren Kosten durch die kleinteilige Verwaltungsstruktur der sieben Städte.

Landesregierung soll entscheiden

Bei der Liste der sieben genannten Städte handle es sich nur um Vorschläge. Nun ist es an der Landersregierung, zu entscheiden, ob diese umgesetzt werden soll. Die Landtagsfraktionen sollen das Gutachten laut SWR offiziell in den kommenden Tagen erhalten.

In Rheinland-Pfalz wurden in der Vergangenheit immer wieder Gebietsreformen durchgeführt.