Leiche mehrere Jahre in Bruchsaler Wohnung aufbewahrt: Sohn lebte von Rente der Mutter

Anzeige

Grausige Entdeckung in Bruchsal: Ein 55-jähriger Mann soll dort den Leichnam seiner wohl 86 Jahre alt geworden Mutter jahrelang in der Wohnung aufbewahrt haben. Eine Nachbarin hatte die Polizei auf die Spur gebracht.

Die Nachbarin hatte sich bereits am Montag bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass sie die ältere Frau schon länger nicht mehr gesehen habe. Am Montagabend fuhr dann eine Polizeistreife zum Wohnhaus in einem Bruchsaler Ortsteil. Der 55-jährige Sohn verwickelte sich zunächst in Widersprüche und führte dann die Beamten zu der Leiche seiner Mutter im Schlafzimmer im ersten Obergeschoss, heißt es in der Meldung der Polizei. Nach Angaben des Sohnes sei seine Mutter im August 2015 verstorben. Da er kein eigenes Einkommen habe, hätte er von den Rentenzahlungen gelebt.

Auch interessant: Arzt des Karlsruher Gesundheitsamts über Corona-Entwicklung: „Haben 800 Faxe am Tag bekommen“

Die Obduktion der Leiche zeigte, dass die Angaben des Sohnes stimmen könnten. Die Ursache des Todes der Frau, die wohl 86 Jahre alt gewesen war, habe man bisher aber nicht sicher klären können. Die Ermittlungen – auch zum Verdacht des Betruges im Hinblick auf die Rentenzahlungen – dauern an.

Weitere Informationen folgen