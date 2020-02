Lkw fährt erneut in Stauende – Zweiter Unfall auf A5 innerhalb von drei Stunden

Anzeige

Wieder ein Unfall mit drei Lkw, erneut ein Stauende – und auch noch fast an derselben Stelle: Das Chaos auf der A5 nimmt kein Ende. Verletzt wurde zwar diesmal niemand, allerdings musste die Fahrbahn in Richtung Frankfurt voll gesperrt werden.

Gegen 11.30 Uhr krachten zwischen Bruchsal und Kronau insgesamt drei Sattelzüge zusammen. Dabei wurde die Ladung eines Lkw – Tomatendosen – auf der Fahrbahn verteilt. Es gab keine Verletzte, der Verkehr wurde über den Rasthof am Unfall vorbeigeleitet.

Die Feuerwehren Bruchsal und Forst mussten rund 600 Liter Diesel aus dem Tank des havarierten Lkw abpumpen. Nach dem Unfall bildete sich auf der A5 ein rund 25 Kilometer langer Rückstau.

Gegen 8 Uhr waren an derselben Stelle – allerdings in Richtung Karlsruhe – drei Lkw in einen Unfall verwickelt gewesen. Auch hier liefen gegen 12 Uhr die Bergungsarbeiten noch.

BNN