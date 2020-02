Lkw-Sperren und Polizeireiter beim Umzug in Bruchsal-Büchenau

Anzeige

Auch beim Büchenauer Umzug an diesem Dienstag verstärken Stadt und Polizei die Sicherheitsmaßnahmen. Nachdem am Rosenmontag im hessischen Volkmarsen ein Autofahrer mitten in einen Fastnachtszug gerast war und viele Menschen verletzt hat, ist man auch hierzulande vorsichtiger.

„Wir werden einen Kranwagen und Lastwagen an den Einfallsstraßen als Barriere aufstellen“, berichtet Bruchsals Pressesprecherin Ina Rau auf BNN-Anfrage. Zudem wird der Gemeindevollzugsdienst ebenfalls mit eigenen Fahrzeugen Zufahrtswege blockieren.

Auch die Polizei will stärker Präsenz zeigen. Revierleiter Wolfgang Ams hat Polizeipferde nach Büchenau beordert. Sie unterstützen die regulären Polizeikräfte. „Das dient dem Sicherheitsgefühl der Menschen“, erklärt Ams. Es sei nicht aufgrund einer akuten Gefahr. Die Bevölkerung sei aber nunmal nach dem Vorfall in Volkmarsen verunsichert.

Der Büchenauer Umzug startet um 14.11 Uhr. Es werden – trotz des schlechten Wetters – tausende Narren und zig Gruppen erwartet.