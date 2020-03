Anzeige

Er ist Kandidat, der keinen Wahlkampf machen kann. Marc Wagner will Bürgermeister in Hambrücken werden. Der Jurist hat sich intensiv auf die Zeit bis zur Entscheidung am 5. April vorbereitet. Auch wenn er keine Konkurrenten hat.

Aber im Stillstand auf die Begegnung mit den Bürgern verzichten zu müssen, ist eine merkwürdige Situation. Wie geht Wagner damit um, was sind seine Pläne als Ortschef und was kennzeichnet den Juristen sonst noch?

„Das ist eine Herausforderung, die keiner erwartet hat. Ich kann nicht in direkten Kontakt mit den Wählern kommen, alles ist anders.“

Keine Wahlkampf-Veranstaltungen möglich

Für Marc Wagner bringt die aktuelle Ausnahmesituation all das zum Stillstand, was er sich an Bewegung und Begegnung vorgestellt hat: „Keine Besuche von öffentlichen Veranstaltungen sind möglich, keine Hausbesuche, keine Treffen in einem Lokal, es gibt keine Kandidatenvorstellung als Plattform für eine wichtige Rede.“

Es schmerzt den einzigen Bürgermeisterkandidaten in Hambrücken, dass diese wichtige Phase seines Lebens derart gebremst bewältigt werden muss. Andererseits will sich der 41-Jährige bis zur bislang vorgesehenen Wahl am 5. April natürlich nicht zurückziehen.

Ich bin über meine Homepage, telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Marc Wagner, Bürgermeisterkandidat

„Ich bin über meine Homepage, telefonisch oder per E-Mail erreichbar, und die Bürger machen davon regen Gebrauch. Sie stellen Fragen und geben Rückmeldungen. Meine Plakate sind im Ort zu sehen, und ich habe 3.000 Broschüren drucken lassen, die wir verteilt haben.“

Wagner wohnt in Hambrücken und ist seit 2019 Gemeinderat

Die Hambrücker, sofern sie ihn nicht schon als Mitbürger seit 2006 oder als Gemeinderat seit 2019 kennen, machen sich also lesend ein Bild von Wagners Vorstellungen. Dazu gehört beispielsweise ein Verkehrskonzept, das auf Herausforderungen reagiert.

„Baustellen auf der A5 und Sperrungen in der Umgebung, wohl auch angedachte Sanierungen, bringen neue Belastungen und Gefährdungen. Ich habe da einige Vorstellungen und möchte mit den Bürgern ein schlüssiges Konzept entwickeln.

Natürlich sind gerade beim Verkehr viele Behörden damit befasst. Da darf man auch nichts voreilig versprechen, aber handeln schon“, meint er im Telefongespräch.

Man darf vor modernen Entwicklungen nicht die Augen verschließen.

Wagner ist kein Mann der großen, dramatischen Schlagworte. Dafür kennt der Jurist viel zu gut die Sachlagen und die Verwaltungsabläufe. Er ist Realist, dabei aber nicht leidenschaftslos – und offen für neue Ideen:

„Man darf vor modernen Entwicklungen nicht die Augen verschließen.“ Wagner weiß, dass in seiner Partei, der CDU, die Gemeinschaftsschule nicht nur Freunde hat. Er aber begrüßt die Aufwertung Hambrückens durch diese eingeführte Schulform. „Es waren hohe Investitionen nötig, und wir haben jetzt auch länger die Verantwortung dafür.“

Promovierter Richter und Absolvent der Führungsakademie

Die Gemeinde auf drastisch veränderte Bedingungen durch den Klimawandel vorbereiten und die ortsnahen Wälder oder Naturräume zu schützen – das steht ebenfalls in seinen Wahlschwerpunkten.

Viel Anerkennung hat ihm bereits eingebracht, dass er als promovierter Richter mit zwei verschiedenen Funktionen und als einstiger Absolvent der Führungsakademie Baden-Württemberg seine Qualifikationen für Hambrücken einsetzen will.

Mich interessiert es, mehr vorab gestalten zu können.

Wie kam es, dass er ein öffentliches Amt in einer eher kleinen Gemeinde anstrebt? Was brachte ihn überhaupt in die Kommunalpolitik? „In meinem Beruf als Richter bin ich ja erst reparierend tätig und komme ins Spiel, wenn eine Situation geklärt werden muss. Mich interessiert es aber auch, mehr vorab gestalten zu können. Und Verwaltungsaufgaben in der Justiz habe ich auch, das Ziel zu führen ebenso. So passt das schon.“

Die erste Anfrage für eine Kandidatur sagte er ab

Als Wagner 2014 angefragt wurde, für den Hambrücker Gemeinderat zu kandidieren, sagte er noch ab. 2019 war das anders, er wurde gewählt und fand Freude daran in seinem Wohnort – und der Heimat seiner Frau Martina – noch mehr Verantwortung zu übernehmen.

„Der Gedanke an eine Bürgermeisterkandidatur kam konkret erst, als Herr Ackermann angekündigte, nicht mehr weiterzumachen. Ich hatte nicht vor, irgendwo anders so etwas anzustreben.“

Nun ist der Vater einer Tochter auf dem Weg zum Rathauschef ab 1. Juli und hofft auf eine gute Wahlbeteiligung. Eine konkrete Wunschzahl lässt er sich nicht entlocken. In diesen Zeiten des Stillstands sind die Voraussetzungen schließlich ganz anders.

Wagner wünscht sich, dass viele Bürger per Briefwahl mitmachen. Vor acht Jahren war Bürgermeister Thomas Ackermann (CDU) ebenfalls Alleinkandidat. Damals gingen 48,1 Prozent zur Wahl.

Bis zur Wahl sitzt Marc Wagner im Gericht und im Homeoffice

Die Zeit bis zum Wahltag am Palmsonntag verbringt Wagner teils an seinen Arbeitsplätzen im Landgericht und Oberlandesgericht Karlsruhe, teils mit den elektronischen Akten zu Hause. Über die örtlichen Auswirkungen des Stillstands hat er sich natürlich Gedanken gemacht.

„Ich möchte nicht vorpreschen und dabei die Gemeindeverwaltung übergehen, aber meine aktuelle Idee ist, dass wir auf die vielen ausfallenden Vereinsfeste im Frühjahr reagieren und das Straßenfest im August, wenn es hoffentlich stattfindet, vergrößern. Damit mehr Vereine teilnehmen können und Einnahmen hätten.“

Auch die Unterstützung des Vogelparks, wo Kosten weiterlaufen, hält Wagner für überlegenswert.

Grätscht das Virus dem früheren Fußballer noch dazwischen?

Das rege Vereinsleben und den Zusammenhalt im Ort hat Wagner schätzen gelernt. Er ist evangelisch und besucht mit seiner katholischen Frau ebenso den Gottesdienst in St. Remigius. Sportlich betätigt er sich beim Tennisclub. Der im Raum Pforzheim aufgewachsene Hambrücker war engagierter Amateurfußballer.

Bis hin zur Verbandsliga mit der SpVgg Oberhausen. Inzwischen geht er gern eine Stunde Joggen, ohne sich von einer zu erreichenden Zeit stressen zu lassen. Aktuell ist er beim stillen Sololauf in Richtung Chefzimmer im Rathaus. Ankunftszeit, sofern Corona nicht noch dazwischengrätscht: Sonntag in einer Woche, etwa um 19.30 Uhr.

