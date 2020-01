Anzeige

Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Hambrücken beginnt am Samstag – und ein Kommunalpolitiker aus dem Ort hat bereits seine Absicht bekundet, zu kandidieren. Der CDU-Gemeinderat Marc Wagner will sich für das Amt bewerben, mit der Unterstützung seiner Partei.

Wagner gehört seit 2019 dem Gemeinderat an. Der 41-Jährige ist von Beruf Richter. Bei der Wahl am 7. April wird ein neues Ortsoberhaupt bestimmt. Bürgermeister Thomas Ackermann (CDU) tritt nach 16 Jahren nicht mehr an.