Als Dreispringer reichte es nicht ganz für die Weltspitze. Und so schlug Martin Seiler aus Bad Schönborn ein neues Kapitel auf. Er beendete seine Leichtathletik-Karriere und ist seitdem Athletiktrainer für die U17 beim Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim. Ein „Traumberuf“, sagt der 30-Jährige.

Zahlen prägen das sportliche Leben von Martin Seiler. In seiner Zeit als junger Leichtathlet waren es die Zentimeter, die über Erfolg und Misserfolg entschieden. Im Dreisprung gehörte der Bad Schönborner zur nationalen Spitze, wurde dreimal deutscher Vizemeister.

Für den großen Traum von Olympia fehlten aber die entscheidenden Zentimeter.

So entschloss sich Seiler, als sich vor rund drei Jahren die Möglichkeit ergab, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Als Athletiktrainer ist er bei der TSG Hoffenheim seitdem fest angestellt, nachdem er bereits seit 2013 als Minijobber in dieser Funktion tätig war.

Seine aktive Karriere als Dreispringer beendete Seiler 2017. „Ich hatte lange alles der Leichtathletik untergeordnet. Es war eine tolle Zeit, für ganz nach oben hat es eben nicht gereicht und das war dann auch okay“, sagt er heute.

Zahlen begleiten den Bad Schönborner, der am Freitag seinen 31. Geburtstag feiert, aber weiter – im Grunde sogar mehr denn je.

Daten sind für Seiler bei 1899 Hoffenheim pures Gold

Als Athletiktrainer der Hoffenheimer U17 geht es nicht mehr um Zentimeter, sondern um Laufleistung, Lactatwerte und Herzfrequenz. „Ich verbringe mittlerweile mehr Zeit mit der Trainingsvorbereitung und Datenauswertung am Laptop als auf dem Platz“, beschreibt Seiler seinen Arbeitsalltag.

Wenn er nicht gerade verletzte Spieler wieder an die Mannschaft heranführen muss und das Warm-up mit dem Team erledigt ist, macht die Technik zunächst die Arbeit. „Alle unsere Trainingseinheiten werden per Tracking-System aufgezeichnet“, erklärt der Coach.

Ein Chip im Brustgurt jedes Spielers sammelt und speichert die Daten, die für Seiler pures Gold sind. „So können wir nach der Auswertung konkret sehen, ob die Einheit auch das abbildet, was wir trainieren wollen“, sagt er.

Jeden Hoffenheimer Spieler fördert Martin Seiler individuell

Aus den individuellen Werten folgt die individuelle Förderung. „Wir haben 20 Spieler im Kader und damit 20 verschiedene Typen, was die Physis und die Bedürfnisse angeht“, ist Seiler überzeugt. Und ein kopfballstarker Stürmer müsse eben anders trainieren als ein laufstarker Außenspieler.

Praktiziert wurde das in Mannschaftssportarten über all die Jahre eher selten. Seiler ist froh, dass sich dieses Konzept mittlerweile gewandelt hat. „Der Fußball hat sich schon im Juniorenbereich zu einem Hochleistungssport entwickelt, in dem die Spieler individueller gefördert werden als viele Individualsportler, wie zum Beispiel Leichtathleten. Das ist eine Entwicklung, die mir gefällt“, so der 30-Jährige.

Technische Vorteile auch in der Corona-Krise

Das Sammeln von Daten hilft Seiler auch während der Corona-Krise. Den Hoffenheimer B-Junioren hat er individuelle Trainingspläne erstellt, deren Einhaltung sich dokumentieren, nachverfolgen und somit auch kontrollieren lässt. „Wenn man so will, bin ich der Personal Trainer für alle 20 Spieler im Kader“, beschreibt der frühere Dreispringer seine Arbeit.

Die momentane Situation sei für die Talente nicht einfach. „Es ist für einen Fußballer sehr ungewohnt, wie ein Individualsportler zu trainieren“, sagt Seiler. Es könne aber auch eine wichtige Erfahrung sein, das Training selbst einzuteilen und zu gestalten.

Droht der gläserne Fußballer?

Über den Trend, dass selbst junge Fußballer durch das Sammeln möglichst vieler Daten immer gläserner werden, macht sich Seiler auch seine Gedanken: „Momentan beschränkt sich die Überwachung auf drei Stunden pro Tag, aber die Schlaf-Forschung und die Regenerationszeiten sind für uns Athletiktrainer natürlich auch sehr wichtig.“

Bei allen Vorteilen der technischen Entwicklung dürfe man die ethische Seite nicht vergessen. „Das werden noch interessante Diskussionen, die es da zu führen gibt“, blickt Seiler in die Zukunft.

