Ganz schön was los: In der Region gibt es am Wochenende jede Menge zu erleben. Die Auswahl zwischen den Veranstaltungen – von Konzerten und Festen bis hin zu Naturerlebnissen – ist groß. Jeden Donnerstag geben die BNN einen Ausblick, welcher Besuch sich lohnen könnte.

Für Familien

Hunderte Aussteller präsentieren sich ab Samstag, 27. Oktober, wieder in der Messe Karlsruhe bei der offerta. Neben Informations- und Verkaufsständen gibt es während der Einkaufs- und Erlebnismesse auch Bühnenprogramm.

Bis zum Ende am 4. November finden zudem Aktionen wie etwa der BNN-Familientag am Dienstag, 30. Oktober, sowie der offerta Music Award und die Wahl von Miss und Mister Baden-Württemberg statt.

Für Krimi-Fans

Einen Roman von Stephen King bringt die Badische Landesbühne am Samstag, 27. Oktober, auf die Bühne: „Misery“ lautet das Stück, das um 19.30 Uhr im Bruchsaler Stadttheater aufgeführt. Darin ist ein Schriftsteller der Willkür seines „größten Fans“ ausgesetzt.

Für Musik-Liebhaber

Im Schloss Ettlingen steht am Wochenende ein Geheimtipp aus England auf der Bühne: das Trio Isimsiz. Das SWR-Konzert am Sonntag, 28. Oktober, beginnt um 17:30 Uhr. Die drei spielen etwa Beethoven und Brahme aber auch ein Stück der zeitgenössischen Komponistin Natalie Klouda.

Für Kreative

„Kreativ mit Beton“: Bei dem Workshop im Kunst und Eventhaus in Durmersheim können Teilnehmer am Samstagvormittag, 27. Oktober, ab 10 Uhr ihr eigenes Sternenlicht herstellen. Unter Anleitung von Tanja Geißer wird der Beton in eine Form gegossen und später kreativ verziert.

Für Kinder

Mit einem Krabbelkonzert für Kinder bis zwei Jahre will das Festspielhaus Baden-Baden Hörabenteuer für Jung und Alt gestalten. „Musa! Kleine Kinder, große Ohren“ heißt das Programm, das am Samstag, 27. Oktober, um 11 Uhr sowie um 14 Uhr stattfindet.

Für die Lachmuskeln

Paul Panzer sucht das Glück und bringt seine Zuschauer damit zum Lachen: Der Komiker kommt mit seinem Programm „Glücksritter…vom Pech verfolgt!“ am Wochenende in die Schwarzwaldhalle in Karlsruhe. Die Show findet am Freitag, 26. Oktober, um 20 Uhr statt.

Für Neugierige

Mehrere regionale Bands stehen am Wochenende im Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim auf der Bühne. Je 15 Minuten dürfen die Musiker am Samstag, 27. Oktober, ab 20 Uhr, beim „Shortplay Festival 2018“ spielen. Das Publikum hat Gelegenheit, in verschiedenen Kategorien über die Auftritte abzustimmen.