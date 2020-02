Messerstiche nach nächtlichem Streit in einer Philippsburger Bar

Anzeige

Zu einer gefährlichen Auseinandersetzung in einem Lokal am Philippsburger Marktplatz ist es in der Nacht zum Sonntag gegen 1.35 Uhr gekommen. Die Polizei bestätigt entsprechende BNN-Informationen, wonach es auch zu Messerstichen kam.

Mann kehrte mit Messer zurück

Offenbar war zuvor ein 42-jähriger Mann mit einem Sicherheitsangestellten der Bar in Streit geraten. Laut Polizei habe es zuvor schon Familienstreitigkeiten gegeben, der 42-jährige Mann hatte die Bar verlassen und war dann mit einem Messer zurückgekehrt. Nachdem ihm der Einlass verwehrt wurde, kam es zu den körperlichen Auseinandersetzungen.

Gäste überwältigen Angreifer

„Es waren tumultartigen Szenen“, so beschreibt es die Polizei, in deren Verlauf der 27 Jahre alte Security-Mitarbeiter einen Messerstich in den Oberschenkel abbekam. Die Polizei rückte mit fünf Streifenwagen in die Philippsburger Stadtmitte an. Das Personal und einige Gäste, so beschreibt es ein Augenzeuge gegenüber den BNN, konnten den Angreifer schließlich überwältigen, ihn auf den Boden drücken und ihn der Polizei übergeben.

Laut Polizei war der Angreifer mit 2,0 Promille stark alkoholisiert.