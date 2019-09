Motorradfahrer bei Unfall in Bruchsal verletzt

Anzeige

Bei einem Motorradunfall in der Forster Straße in Bruchsal ist am Dienstagabend ein Biker verletzt worden. Eine Autofahrerin hat beim Abbiegen wohl das Motorrad übersehen und erfasst.

Gegen 20.45 Uhr war der Motorradfahrer auf der Forster Straße in Richtung Forst unterwegs. Laut BNN-Informationen wollte eine Autofahrerin von der Straße „Im Fuchsloch“ auf die Forster Straße abbiegen und übersah dabei den Motorradfahrer.

Bei dem Zusammenstoß stürzte der Biker. Das Motorrad und der Fiat wurden stark beschädigt. Der Motorradfahrer kam mit einem Rettungswagen in das nahegelegene Klinikum Bruchsal.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

BNN