Kein verspäteter Fastnachtsscherz: Kommende Woche beginnt tatsächlich die Installation des Graf-Kuno-Denkmals auf dem Bruchsaler Otto-Oppenheimer-Platz, direkt neben der Großen Brücke. Bruchsals Hauptamtsleiter Wolfgang Müller bestätigt: Schon am 5. April ist die Enthüllung der Kunst geplant, um die so viele Jahre gerungen wurde.

Nun muss der Untergrund vorbereitet werden, ein Baum fallen, die Baumscheibe entfernt werden. Dann können die Stelen installiert und die Majolika-Fliesen angebracht werden. Der städtische Bauhof wird zusammen mit dem Stuttgarter Künstler Wolfgang Thiel die Vollendung des Werkes erledigen.

Nackte Brustwarzen sorgen für Aufregung

Thiel hatte gleich mehrere Aspekte Bruchsaler Stadtgeschichte in seinem „Narrenschiff“ verarbeitet. (Die Rundschau berichtete.) Allein es scheiterte in den vergangenen Jahren immer wieder an der Finanzierung. Schon 2015 zu den Heimattagen in Bruchsal war das Kunstwerk ein Thema.

Nach mehreren Anläufen dann endlich die erlösende Nachricht für alle Kunstfreunde und den Gemeinderat: Das gut 72.000 Euro teure Werk ist dank Spenden finanziert. Auch die Darstellung einer barbusigen Frau sorgte zwischenzeitlich für Aufregung unter einigen Stadträten. Dass nackte Brustwarzen den Rest der Botschaft seines Kunstwerks verdecken, sei ja auch nicht in seinem Sinne, hatte Thiel damals erklärt.

Am 5. April wird das Kunstwerk enthüllt

Am 5. April jedenfalls werden die Bruchsaler endlich sehen können, was Wolfgang Thiel mit seinem Narrenschiff am Saalbach verbindet: Die Vita Otto Oppenheimers wird eine Rolle spielen, des Erfinders des „Brusler Dorscht“, Skizzen Karl Hubbuchs finden sich darauf und ein angedeutetes Schiff, mit dem Otto Oppenheimer vor den Nazis ins Exil floh.

Zuletzt hatte der Gemeinderat auch noch den vorgesehenen Standort verändert. Ursprünglich sollte das Kunstwerk an den Treppen zum Saalbach, wenn man aus der Fußgängerzone kommt, linker Hand entstehen. Nun wird es rechts der Großen Brücke aufgebaut. Das gefällte Bäumlein soll durch drei neue ersetzt werden.