Nach dem tödlichen Brand in der Nacht zum Sonntag in Bruchsal haben die Ermittler am Mittwoch weitere Einzelheiten bekanntgegeben. So hätten sich keine Hinweise darauf ergeben, dass aus der Wohnung heraus geschossen worden sei. Die Beschädigungen an der Fassade eines Nachbarhauses dürften von einem früheren Ereignis herrühren.

Ob es sich bei dem in der Wohnung gefundenen Toten um den 53-jährigen Mieter handele, stünde auch nach der Obduktion noch nicht zweifelsfrei fest, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Karlsruhe weiter mit. Eine DNA-Untersuchung stehe noch aus.

Ermittler finden keine illegalen Waffen

Nach offiziellen Angaben sprechen Indizien dafür, dass sich der 53-Jährige, um den es sich bei dem Toten handeln soll, erschossen hat. Zuvor soll er Feuer gelegt haben.

Die in der Wohnung sichergestellten Waffen – drei Langwaffen und ein Revolver – seien überprüft worden. Nach offiziellen Angaben war keine davon illegal. Die Waffen seien legal in zwei entsprechende Besitzkarten auf den 53-Jährigen eingetragen gewesen. Zudem sei passende Munition sichergestellt worden.

Die Ermittler fanden in der Wohnung keine Schussfallen.

Hinweis der Redaktion

Die Badischen Neuesten Nachrichten berichten nicht über Suizide. Grund dafür ist, dass die Berichterstattung über Selbsttötungen erwiesenermaßen zu vielen Nachahmern führen kann. Ausnahmen werden nur gemacht, wenn ein Fall durch bestimmte Umstände besonders relevant ist. Sollten Sie selbst Probleme haben oder über Suizid nachdenken, gibt es in Deutschland 104 Seelsorgestellen, die jederzeit eine anonyme Beratung anbieten. Die kostenlosen Rufnummern lauten 0800 – 1110111 oder 0800 – 1110222. In Karlsruhe bieten zudem der Kriseninterventionsdienst K.i.D. (0721 – 830 36 47) und der Arbeitskreis Leben Karlsruhe (0721 – 811424) Hilfe und Beratung an.

