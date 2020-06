Anzeige

In Heidelsheim entstehen etwa 25 neue Plätze für die Anschlussunterbringung von Asylbewerbern, in der alten Gaststätte Strohhut. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Bruchsal hervor. Sie ist eine Reaktion auf ein Flugblatt, das Unbekannte derzeit in Heidelsheim verteilen.

Der Stadt wird darin mangelnde Transparenz und fehlendes demokratisches Vorgehen vorgeworfen. Dagegen verwahre sich die Stadtverwaltung, heißt es aus dem Rathaus weiter.

„Es ist richtig, dass die Stadt sich mit den Eigentümern der Gastätte ‚Zum Strohhut‘ über den Erwerb des Anwesens geeinigt hat. Damit kann die Stadt ihrer Verpflichtung in der Anschlussunterbringung nachkommen“, sagt die Oberbürgermeisterin Cornalia Petzold-Schick.

Der Erwerb ist selbstverständlich durch Beschluss der demokratisch legitimierten Gremien erfolgt und somit rechtmäßig. Cornelia Petzold-Schick, Oberbürgermeisterin von Bruchsal

„Der Erwerb ist selbstverständlich durch Beschluss der demokratisch legitimierten Gremien erfolgt und somit rechtmäßig.“ Sowohl Gemeinderat als auch Ortschaftsrat hätten dem Kauf zugestimmt.

Das Gebäude wurde der Stadt Bruchsal angeboten, nachdem die bisherigen Eigentümer die Gaststätte aus Altersgründen nicht mehr weiterführen wollen. Bei der Untersuchung des Objektes zeigte sich, dass das Gebäude sich für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen eignet. Je nach Familienkonstellation könnten zirka 25 Personen dort untergebracht werden.

Mit dem Grundstück könne die Stadt ihrer Unterbringungsverpflichtung nachkommen. Gleichzeitig könne sie das Ziel einer dezentralen und betreuten Verteilung von Flüchtlingen in der Kernstadt und allen Stadtteilen erreichen.

Vertragsverhandlungen in nichtöffentlicher Beratung

Der Ortschaftsrat Heidelsheim hatte den Kauf einstimmig befürwortet. Der Gemeinderat hat den Erwerb des Grundstücks mehrheitlich beschlossen, informiert die Pressestelle weiter.

Die Gemeindeordnung verlangt, dass Themen im Ortschafts- und Gemeinderat grundsätzlich öffentlich behandelt werden. Die gesetzliche Regelung verlange aber zugleich zwingend die nichtöffentliche Beratung und Beschlussfassung, wenn es das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner erfordern.

Bei den Verhandlungen über den Kauf und den vereinbarten Kaufpreis überwogen die Interessen des öffentlichen Wohls und das berechtigte Interesse der Verkäufer an einer nichtöffentlichen Beratung. Der Beschluss über den Erwerb wird in der nächsten Sitzung des Gemeinderates öffentlich bekannt gemacht. Die Bekanntgabe erfolgt unter Berücksichtigung der Interessen der Verkäufer, sprich ohne Nennung des Kaufpreises.

Der anonyme Flyer, der in Heidelsheim verteilt wurde, erhält keinerlei Angaben zum Verfasser. Presserechtlich müssen allerdings solche Veröffentlichungen gekennzeichnet sein.

