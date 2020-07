Neue Studiendirektorin am Justus-Knecht-Gymnasium in Bruchsal startet in spannende Zeit

Anzeige

Studiendirektorin Andrea Mutter ist die neue Leiterin des Justus-Knecht-Gymnasiums in Bruchsal. „Ich habe meine neue Stelle in einer spannenden Zeit übernommen“, sagt sie. An den weiterführenden Schulen kommt sogar eine Maskenpflicht.

Von Kurt Klumpp

Erst seit wenigen Tagen ist Studiendirektorin Andrea Mutter Leiterin des Justus-Knecht-Gymnasiums (JKG) in Bruchsal. Sie hat am 6. Juli die Nachfolge des bis dahin kommissarisch eingesetzten Schulleiters Stefan Henke angetreten. Zuvor war die Pädagogin stellvertretende Rektorin am Adolf-Schmitthenner-Gymnasium in Neckarbischofsheim. „Ich habe meine neue Stelle in einer spannenden Zeit übernommen“, sagt Andrea Mutter.

Mit „spannend“ umschreibt Andrea Mutter elegant die durch die Corona-Pandemie ausgelösten gravierenden Unregelmäßigkeiten im Schulbetrieb. Vor einer Woche hatte Susanne Eisenmann (CDU), Ministerin für Kultus, Jugend und Sport in Stuttgart, ihr Konzept für einen Regelbetrieb unter Pandemie-Bedingungen nach den Sommerferien vorgestellt. Unter der Voraussetzung, dass das coronabedingte Infektionsgeschehen nach der Urlaubszeit nicht erneut außer Kontrolle gerät, soll ab Mitte September an allen Schulen in Baden-Württemberg wieder ein geregelter Unterricht stattfinden.

Abstandsregel soll aufgehoben werden

Dabei soll die allgemeine Abstandsregel von 1,50 Meter an den Schulen aufgehoben werden. Zudem hat am Dienstag die grün-schwarze Landesregierung nach den Sommerferien eine Maskenpflicht an weiterführenden Schulen im Land beschlossen. „Die absolut höchste Priorität hat die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte sowie aller Bediensteten an den Schulen“, gibt Andrea Mutter zu verstehen.

Keine Bedenken wegen einer Maskenpflicht während des Unterrichts in der Oberstufe hat eine Gruppe JKG-Schüler, die gerade das Abitur in der Tasche haben. „Wir tragen ja auch auf den Gängen einen Mund- und Nasenschutz und sehen darin kein Problem“, so ist zu hören.

Sicherheit geht vor Muriel, 16, über Maskenpflicht an der Schule

Ähnlich argumentiert auch die 16-jährige Muriel aus Waghäusel, die im nächsten Jahr am Löwenrot-Gymnasium in St. Leon-Rot ihr Abitur machen wird. „Sicherheit geht vor“, sagt sie und hält Unterricht mit einer Maske für nicht so schlimm. Auch wenn dadurch die Kommunikation erschwert wird.

Markus Zepp, Schulleiter am Gymnasium St. Paulusheim in Bruchsal, erläutert, dass „Schulen bisher laut Kultusministerium gar keine Maskenpflicht verordnen dürfen“. Mund- und Nasenbedeckungen seien nur auf den Fluren notwendig. „Aus unserer Sicht wäre dies auch für das kommende Schuljahr eine geeignete Sicherheits- und Präventionsmaßnahme für alle und nicht nur für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe“, sagt Oberstudiendirektor Zepp.

Regelmäßige Tests für alle an den Schulen beschäftigte Personen hält er für unrealistisch. Dafür müssten jedoch schulweite Tests umgehend möglich sein, wenn Infektionen im direkten personellen Umfeld einer Schule vorliegen. Zepp erkennt die Vorteile der Corona-App, die „einen guten Beitrag zur Kontrolle des Infektionsgeschehens leistet“.