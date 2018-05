Mehrere Autos in Östringen zerkratzt

Karlsruhe (ots/red) Ganz schlechten Humor hat ein unbekannter Täter in Östringen bewiesen: Die Polizei sucht nach dem oder der Unbekannten, der zwischen 13 und 16.30 Uhr am Dienstagnachmittag fünf Autos in der Alten Straße in Östringen zerkratzt hat. Die Polizei meldet, dass ein dunkelblauer Audi A3, ein beigefarbener Mercedes, ein blaugrauer BMW, ein silberner Toyota Yaris und ein grauer Ford Mondeo beschädigt wurden – jeweils wurde das Wort „Sex“ eingeritzt. Den insgesamt entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 3.600 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter der Telefonnummer 07253/8026-0 in Verbindung zu setzen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3939208