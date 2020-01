Bundestagsabgeordneter Olav Gutting stemmt sich gegen das Wirtshaus-Sterben

Anzeige

Die Probleme der Bruchsaler Wirte treiben auch den CDU-Bundestagsabgeordneten Olav Gutting um. Nach dem Ratskeller-Bericht der BNN meldet er sich zu Wort.

Das Thema Wirtshaus-Sterben treibt Sie um. Warum? Gehen Sie einfach selbst gerne essen?

Gutting: Ja, das auch. Aber ich finde, in ein Dorf gehört eine Wirtschaft. Das gehört genauso zur Grundversorgung. Eine Gaststätte, in der man sich treffen kann, die Familie zusammenkommt oder die Vereine. Wir reden immer von Arzt oder Apotheke – aber ein Wirtshaus gehört genauso zur ländlichen Struktur.

Die Wirte bekommen kein Personal. Die Jobs sind oft nicht besonders attraktiv. Was kann die Bundespolitik da überhaupt tun?

Gutting: Einige meiner CDU-Abgeordneten-Kollegen und ich haben dazu ein Papier entwickelt. Dreh- und Angelpunkt ist tatsächlich das Personal. Hier müssen wir Erleichterungen schaffen. Zum Beispiel beim Thema Minijobs. Hier muss die Mindestverdienstgrenze an die allgemeine Lohnentwicklung angepasst werden. Außerdem müssen wir die Arbeitszeiten flexibilisieren. Statt einer täglichen, sollte eine wöchentliche Höchstarbeitszeit gelten.

Wir sollten verstärkt Menschen mit Migrationshintergrund in den Fokus nehmen. Das würde die Integration fördern.

Welche weitere Möglichkeiten sehen Sie, insbesondere beim Thema Fachkräftemangel?

Gutting: Wir sollten verstärkt Menschen mit Migrationshintergrund in den Fokus nehmen. Das würde die Integration fördern. Schon heute haben 30 Prozent der Beschäftigten in der Gastronomie eine ausländische Staatsangehörigkeit. Da müssten die Jobcenter noch stärker werben, Berufsvermittler müssten sensibilisiert werden, gerade wenn es um Auszubildende geht. Zudem tritt ja am 1. März das neue Fachkräfte-Einwanderungsgesetz in Kraft. Auch das könnte der Gastronomie zugute kommen. Letztlich gilt außerdem, bürokratische Hindernisse abzubauen und die Chancen der Digitalisierung besser zu nutzen.

