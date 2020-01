Pfarrbüro zieht nach Asyl wieder ins Pfarrhaus

Anzeige

Fast zweieinhalb Jahre erhielt das Pfarrbüro der Luthergemeinde Asyl im Martin-Luther-Haus. Zwar war es nur einmal über die Straße. „Aber für die Gemeindemitglieder war es anfangs schon schwer zu finden mit den vielen Riegeln und Türen des Kindergartens“, erzählt Pfarramtssekretärin Iris Konrad. Sie ist froh, dass die Übergangslösung ein Ende hat. Am Donnerstag ist das ganze Büro mit Kisten, Tischen, Stühlen und Schränken wieder umgezogen. Einmal über die Straße zurück ins zwischenzeitlich gesicherte Pfarrhaus in der Luisenstraße 6.

Noch ein paar Risse sichtbar

Ein paar Risse im Fassadenputz sind noch erkennbar. Ansonsten steht das Pfarrhaus aber wieder sicher – auch alleine und ohne das viergeschossige Wohnhaus, das auf der rechten Seite hochgezogen wird. Bei Abrissarbeiten des früheren Nebengebäudes waren breite Risse in der Außenwand des Pfarrhauses entstanden. Die Pfarrerfamilie musste Hals über Kopf ausziehen, nachdem sich die Treppe vor der Wand löste, Türen und Fenster nur noch schlecht zu schließen waren. Kurz: Das städtische Baurechtsamt erklärte die Villa aus den 1930er Jahren für einsturzgefährdet und ließ das Gebäude mit Gurten sichern. Eine gerichtliche Auseinandersetzung und diverse Gutachten folgten.

Pfarrhaus steht wieder „allein“

Bis zum Frühjahr 2019 wurde das Gebäude mit einer Unterfangung in der richtigen Stärke und Tiefe gesichert. Das Pfarrhaus kann mittlerweile auch wieder alleine „stehen“. Im Innern folgten Renovierungsarbeiten, sodass nun wieder das Erdgeschoss für das Pfarramt nutzbar ist. Nach dem Umzug soll es nächste Woche wieder in Betrieb sein.

Pfarrstelle erneut ausgeschrieben

Die Pfarrwohnung selber steht noch leer. Nach dem Weggang von Pfarrerin Tanja Dittmar im Mai vergangenen Jahres ist noch kein Nachfolger in Sicht. Die vakante Stelle wurde nun zum zweiten Mal ausgeschrieben. Die Gemeinde wird seitdem von Schuldekan Walter Vehmann sowie Vertretungspfarrer Christian Mono aus Gemmingen betreut. Susanne Knoch, Pfarrerin in Probe, kommt nach dem Erziehungsurlaub wieder zurück.

Neue Diakonin wird eingeführt

Im Gottesdienst am Sonntag, 2. Februar, um 10 Uhr wird außerdem die neue Diakonin, Carmen Eva Debatin, in der Lutherkirche offiziell eingeführt. Debatin ist bisher noch Gemeindediakonin in Ketsch, stammt aber ursprünglich aus Bretten, wo sie 1989 geboren wurde. Nach dem Studium der Religionspädagogik und Gemeindediakonie in Freiburg machte sie ein Praktikum in der Deutschsprachigen Evangelischen Gemeinde Budapest. Anschließend erwarb sie eine Zusatzqualifikation in Kunstpädagogik. Ein Ergänzungsstudium Soziale Arbeit schloss sich an. Seit September 2015 hat sie eine 75-Prozent-Stelle in der Evangelischen Kirchengemeinde Ketsch. Ihre bisherigen Schwerpunkte waren die Kinder-, Jugend- und Konfirmandenarbeit. Sie gestaltete Familien- und Kindergottesdienste. Mit einem religionspädagogischen Angebot war sie im Kindergarten präsent. An einer Schule gab Carmen Debatin Religionsunterricht.