Feuer richtet an Scheune in Philippsburg hohen Schaden an

Ein Feuer in einer Scheune in Philippsburg-Rheinsheim hat in der Nacht zum Samstag hohen Schaden angerichtet. Wie die Polizei meldet, wurde der Brand in der an ein Wohnhaus angebauten Scheune gegen 2.45 Uhr gemeldet.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus glücklicherweise verhindern. Personen waren bei dem Brand keine in Gefahr, allerdings richtete das Feuer hohen Sachschaden an – auf etwa 150.000 Euro schätzt die Polizei den vernichteten Wert. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers laufen.

bnn