Brand zerstört Dachstuhl von Wohnhaus in Philippsburg

Ein Brand hat am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr den Dachstuhl eines Wohnhauses in Philippsburg zerstört. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte er bereits lichterloh, wie das Polizeipräsidium Karlsruhe am Samstag mitteilte. Die Flammen griffen zudem rasch auf das Dach eines benachbarten Wohnhauses über.

Alle Personen hatten die Häuser rechtzeitig verlassen können. Die Feuerwehr konnte zudem verhindern, dass das Feuer auf weitere Häuser in der Zeughausstraße übergreift.

Mittlerweile sind die Löscharbeiten beendet. Das Gebäude, in dem das Feuer ausgebrochen war, ist derzeit unbewohnbar. Die Bewohner des Nachbarhauses konnten in ihr Wohnhaus zurückkehren.

Der Rettungsdienst musste den Hauseigentümer laut Mitteilung wegen einer leichten Rauchgasvergiftung vor Ort behandeln. Ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Philippsburg verletzt sich bei dem Einsatz leicht am Handgelenk.

Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Philippsburg und umliegenden Gemeinden waren mit 56 Kräften im Einsatz. Die Polizei war mit sieben Einsatzkräften vor Ort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Der Sachschaden wird nach offiziellen Angaben auf 150.000 Euro geschätzt.

