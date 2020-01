Philippsburg: Keine Schulden aber ein Millionen-Defizit

Anzeige

Es geht mehr Geld raus, als reinkommt. Über diese Analyse der Philippsburger Kassenlage jedenfalls herrschte im Gemeinderat am Dienstagabend Einigkeit. Wer daran Schuld ist und welche Schlüsse man daraus zieht, darüber freilich gingen die Meinungen der Fraktionen auseinander.

Es war die Stunde der Stadträte: Die Haushaltsverabschiedung als eine der wichtigsten Sitzungen im Jahr bietet die Chance, große politische Linien zu erklären, seine Politik zu rechtfertigen oder auch mal kräftig auszuteilen. Knapp fünf Millionen Euro Defizit weist das Ergebnis aus.

Ungewohnt für das schuldenfreie Philippsburg. Die Stadt durchlebt einen Strukturwandel, der sich jetzt in den Haushaltsbüchern niederschlägt. Große Arbeitgeber wie Goodyear sind weg, das Atomkraftwerk ist abgeschaltet, Gewerbesteuer-Einnahmen gehen massiv zurück.

Philippsburg wächst weiter

Und die neuen Arbeitgeber – Dietz AG oder Wirth – sind noch nicht da. Zugleich steigen nicht zuletzt mit wachsender Einwohnerzahl die Ausgaben etwa für die Kinderbetreuung oder fürs Personal im Rathaus. Erträgen von 28,2 Millionen im Ergebnishaushalt stehen Ausgaben von 33 Millionen gegenüber. Gut 13.500 Philippsburger waren zuletzt gemeldet. 2011 waren es noch 12.300.

Investitionen von 14 Millionen Euro

Darüber hinaus führen gute Erträge aus dem Jahr 2018 dazu, dass die Stadt zwei Jahre später weniger Zuweisungen erreichen – immerhin rund 3,4 Millionen Euro weniger. Ein Effekt, der sich dann aber zwei Jahre später wieder ausgleicht, wenn das jetzt relativ schlechte Jahr 2020 zugrunde gelegt wird.

Investitionen etwa in die Digitalisierung der Schulen, in den Neubau des Kindergartens Erlenwiesen, ins Feuerwehrhaus Huttenheim, ins Kanalnetz oder in den Dorfplatz in Rheinsheim als kleinere Maßnahme belaufen sich auf fast 14 Millionen Euro, sieben Millionen Euro mehr als vergangenes Jahr. Möglich wird das nur dank des Verkaufs von Tafelsilber – sprich Grundstücksverkäufe zum Beispiel im Neubaugebiet Erlenwiesen II, III und im Gewerbegebiet Schorrenfeld. Kredite allerdings muss die Stadt auch dieses Jahr nicht aufnehmen.

Steuererhöhung nicht ausgeschlossen

Die Steuersätze bleiben unverändert. Die Grundsteuer etwa liegt bei 280 Punkten, die Gewerbesteuer bei 330. Ob das künftig so zu halten ist, ist offen. Denn die Prognosen sehen laut Kämmerei nicht rosig aus. Unterm Strich des Haushaltes nächstes Jahr könnte ein ähnlich hohes Defizit stehen. Immerhin: Das abgeschlossene Jahr 2019 fällt in der Jahresrechnung laut Verwaltung wohl etwas positiver aus.

Aus einem Minus wird ein leichtes Plus. Am Ende fiel die Zustimmung des Gemeinderats sowohl zum doppischen Haushalt als auch zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke einstimmig aus.

Jede Fraktion und der neue Einzelstadtrat Thomas Biesenberger trugen ihre Reden vor. Letzterer warb für mehr Bürgernähe und Transparenz und forderte, angesichts schwieriger Finanzen eine Zukunftswerkstatt einzurichten.