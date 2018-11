Philippsburger ringen um ein sicheres Zwischenlager

Anzeige

Die Demontage von Block 1 des Atomkraftwerks läuft, Block 2 geht 2019 vom Netz. Philippsburg wird „atomkraftfrei“. Könnte man meinen. Denn die Ankunft der letzten fünf Castoren ins Zwischenlager wird langsam konkret. Bis zur Eröffnung eines Endlagers werden insgesamt 107 Behälter am Standort lagern, vielleicht bis ins Jahr 2050, vielleicht länger.

Dass aus einem Zwischenlager so schleichend ein Endlager wird, das ist die Sorge, die auch Philippsburgs Bürgermeister Stefan Martus erneut formulierte. Er fordert mehr Mitspracherecht: „Wir wollen aus Betroffenen Beteiligte machen.“ Gemessen an der Lebenserwartung der Menschen sei das Zwischenlager schon jetzt eine Art Endlager. „Ich werde Philippsburg wohl nicht mehr atomkraftfrei erleben“, so Martus.

Endlager „vielleicht bis 2050“ realisiert

Bei einer Bürgerinformationsveranstaltung stellten der Noch-Betreiber des Zwischenlagers, die EnBW, sowie der Nachfolgebetreiber, die Gesellschaft für Zwischenlagerung des Bundes, die Genehmigungsbehörde und die Aufsichtsbehörde den Stand der Dinge dar. Mittelradioaktive Abfälle aus der französischen Wiederaufbereitungsanlage in La Hague, eingeschlossen in sogenannten Glaskokillen, in fünf Castoren werden in Philippsburg erwartet. (Die BNN berichteten mehrfach). Dafür läuft das Genehmigungsverfahren. Für die Genehmigung zuständig ist Wolfram König, Präsident des Bundesamts für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE). Er erklärte gegenüber den etwa 70 Zuhörern in der Philippsburger Jugendstilfesthalle die Zeitschiene: Bis 2031 will man einen Standort zur Endlagerung des zumindest zum Teil über eine Million Jahre strahlenden deutschen Atommülls in Deutschland gefunden haben. Danach beginne die Genehmigung und der Bau, sodass vielleicht bis 2050 ein Endlager realisiert sei. So lange gelte es, die Zwischenlagerung in Philippsburg und weiteren Standorten so sicher wie möglich zu gestalten.

Was passiert, wenn Castor-Deckel undicht werden?

Und genau an dieser Frage scheiden sich die Geister. „Wir lassen uns nicht einlullen“, rief etwa ein erzürnter Bürger. Die Wut richtete sich auch direkt an Jörg Michels, der als Vorsitzender der Geschäftsführung der EnBW-Kernkraft das Prozedere vorstellte. HAW28M heißt der Typ Castor, der, versehen mit mittelradioaktivem Müll, per Zug nach Philippsburg gelangen soll. Die Behälter beinhalteten nur einen Bruchteil an Aktivität der bereits eingelagerten Brennelemente, erläuterte Michels. Insbesondere über die Frage des Castor-Deckels entspann sich auch am Mittwochabend erneut ein Streit. Kritiker wie der bekannte Umweltaktivist Harry Block vom BUND forderten vehement weitere Informationen ein, was passiert, wenn Deckel undicht werden, ob Castoren vor Ort repariert werden können, ob sie dann noch transportfähig sind. Ein Reparaturkonzept sei Teil der Genehmigung, erläuterte König. Ebenso ein Konzept zum späteren Abtransport der Castoren.

Emotionale Debatte

Insgesamt knapp dreieinhalb Stunden rangen die Beteiligten mitunter emotional, streckenweise sehr detailliert, miteinander. Thematisiert wurde etwa die Wandstärke des Lagers oder auch die Tatsache, dass beim aktuellen Antrag keine erneute Umweltverträglichkeitsprüfung eingeholt werden musste. „In den bestehenden 62 Behältern befindet sich schon jetzt das zwölffache des nuklearen Inventars von Tschernobyl. Und da wollen Sie neu einlagern“, meldete sich ein Mann zu Wort. Michels von der EnBW erklärte, dass mit der Neueinlagerung alle Bedingungen, etwa was Aktivität oder Wärme angehe, unverändert blieben. Der Vertreter der Aufsichtsbehörde, Heimfried Meinle vom Landesumweltministerium, kritisierte die EnBW ebenfalls dafür, dass sie – wenngleich gesetzlich zwar nicht verpflichtet – nicht doch eine freiwillige Umweltverträglichkeitsprüfung veranlasst hat. „Das hätte eine befriedende Wirkung gehabt.“

König äußerte Verständnis, dass es sich für manche Philippsburger anfühle, als bekämen sie ein Endlager. „Eines ist aber klar, Stahlbeton und Sicherheitskräfte können ein Endlager in tiefengeologischen Schichten nicht ersetzen.“ Eine sicherlich korrekte Einschätzung, die allerdings wohl nur die wenigsten im Saal wirklich beruhigen konnte.