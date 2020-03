Philippsburgs Forstrevierleiter sieht Stadtwald in seiner aktuellen Form als nicht zukunftsfest

Anzeige

In seiner aktuellen Zusammensetzung ist der Philippsburger Stadtwald nicht zukunftsfest. So sieht es zumindest Forstrevierleiter Christian Hautz und leitet deswegen gerade einen großen Umbau in die Wege. Es sind allerdings nicht nur die Bäume, die ihm Sorge machen.

Von unserem Mitarbeiter Werner Schmidhuber

„Der Wald wird sich in den nächsten 80 Jahren, also bis 2100, komplett verändert haben“, sagt der Philippsburger Forstrevierleiter Christian Hautz. Denn der Klimawandel mit seinen Temperaturerhöhungen macht andere, neue Baumarten im Stadtwald erforderlich – eine Maßnahme, die der Forstmann jetzt auf einer Waldfläche von über 1.000 Hektar einleitet. „Wir brauchen klimaanpassungsfähige und stabile Mischwälder.“ Doch das Ergebnis seiner Arbeiten wird er nicht mehr erleben. In 80 Jahren wäre er 131.

Die Forstliche Versuchsanstalt in Freiburg, zuständig für das Land Baden-Württemberg, hat – ganz aktuell und erstmalig – eine Prognose bis 2100 erstellt und dabei Empfehlungen und Handlungsanweisungen herausgegeben.

Förster sieht erhebliche Auswirkungen auf den Stadtwald

Das geschah insbesondere mit Blick auf die vier Hauptbaumarten Fichte, Tanne, Eiche und Buche. In der Jahrhundertvorschau heißt es, die Klimaerwärmung um vier Grad in den nächsten 80 Jahren werde längere Dürreperioden und weniger Niederschläge zur Folge haben. Hinzu kommen pilzliche Erkrankungen und Vermehrungen von Schadinsekten.

Vierzehn statt zehn Grad Celsius Durchschnittstemperatur – das hat laut Hautz erhebliche Auswirkungen auf den Baumbestand, auch im rund zehn Quadratkilometer großen Stadtwald mit den drei Teilen. Betroffen wären vor allem der Hardtwald und die Altaue.

Nur geringe Neuerungen erwartet die Überflutungsaue mit einem Anteil von 15 Prozent. Der Hardtwald, der mehr als ein Drittel ausmacht, ist nur durch klimaresistente Baumarten zu retten.

Geeignet seien beispielsweise die Traubeneiche, Hainbuche und Winterlinde. Zu den „Neulingen“ gehören Zerreiche, ungarische Eiche, Platane, Aleppokiefer.

Die Kiefer hat keine Zukunft in der Rheinebene

Der heimischen Kiefer wird es allmählich zu heiß. Sie erreicht deshalb nicht mehr ihre Umtriebszeit, also die Erntezeit, von 140 Jahren. Nach und nach werde diese Baumart in der Rheinebene auf Dauer verschwinden, lässt der Revierleiter wissen.

Keine gute Zukunft steht auch den Buchen und Douglasien etwa im Waldgebiet Molzau bevor. Da sich nicht alles von Freiburg aus regeln lässt, ist jetzt der oberste Philippsburger Waldhüter gefragt, wie der Umbau in Abstimmung mit dem Kreisforstamt und dem Gemeinderat erfolgen soll.

Was bleibt und nicht vom Umbau betroffen ist, sind die Eichen als wertvollstes Holz und die kaum brauchbaren Pappeln, teils auch die Erlen. Sie machen zusammen rund 25 Prozent des derzeitigen Bestandes aus.

Auch Borkenkäferbefall eine gewaltige Herausforderung

Mit der Umstrukturierung sinkt der Anteil des Wertholzes. „Doch unser Ziel ist es, die grüne Lunge zu erhalten“, sagt Hautz.

Nicht nur der Klimawandel macht ihm Sorgen. Auch den Borkenkäferbefall und das vorwiegend in der Altaue vorhandene Eschentriebsterben bezeichnet er als gewaltige Herausforderungen.

Nun stehen Pflegearbeiten für die Naturverjüngungen an. Dieses Jahr ist eine Neubepflanzung auf einer Fläche von 120.000 Quadratmetern vorgesehen.