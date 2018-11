Bruchsal: Schaufensterscheibe mit Hammer eingeschlagen

Anzeige

Mittels Hammer schlug ein unbekannter Täter in der Nacht zum Freitag gegen 4.40 Uhr das Schaufenster eines in der Kaiserstraße gelegenen Goldhandels ein. Der Dieb griff anschließend durch das entstandene Loch und entnahm mehrere Schmuckstücke von noch unbekanntem Wert. An der Scheibe entstand Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro.

Anwohner waren durch die Geräusche wach geworden und alarmierten umgehend die Polizei. Die anschließende Fahndung nach dem Verdächtigen blieb bislang jedoch erfolglos.

Von dem Täter, der zunächst in Richtung des Rathauses und dann weiter über die John-Bopp-Straße flüchtete, liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 30 Jahre alt und 170 cm groß

Die Person war schwarz gekleidet, trug eine sogenannte Basecap und führte einen Hammer mit.

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 entgegen.

(ots/bnn)

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4110855