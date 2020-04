Anzeige

Viele Modehändler haben ihre Regale mit Frühjahrsmode voll, die rasch raus muss. Dies zumal sie in Liquidiätsnöten sind, weil sie das Coronavirus ausgebremst hat. Seit Montag dürfen Geschäfte bis 800 Quadratmeter wieder öffnen. Steffen Jost vertritt als Präsident des Branchenverbandes BTE Textil (Köln) 32.500 Modehändler in Deutschland. Er hat Läden in Grünstadt, Landau, Worms, Frankenthal und Bruchsal.

Redakteur Dirk Neubauer sprach mit ihm über Zwänge der Politik, die umstrittene 800-Quadratmeter-Regelung und über Hoffnungen für die Zeit nach Corona.

Herr Jost, jetzt dürfen Textil-Einzelhändler mit kleineren Geschäften wieder öffnen. Gibt es einen Ansturm?

Steffen Jost: Nein, der war aber auch nicht zu erwarten. Die Attraktivität von kleinen Geschäften ist zwar vorhanden. Aber der Verbraucher sucht immer eine große Auswahl, dazu braucht es auch die Kundenmagneten.

Wir erwarten in unseren Geschäften beispielsweise, dass die Kunden Mundschutz tragen, um unsere Mitarbeiter zu schützen.

Sind die Kunden vernünftig, was die Hygiene-Vorschriften in den Läden angeht?

Bisher ja. Wir erwarten in unseren Geschäften beispielsweise, dass die Kunden Mundschutz tragen, um unsere Mitarbeiter zu schützen. Nur einige wenige akzeptierten das nicht. Die meisten sind sehr einsichtig. Wer keinen Mundschutz hat, bekommt ihn von uns zur Verfügung gestellt.

Die 800-Quadratmeter-Regelung ist umstritten. Hätten Sie vergangene Woche bei der Entscheidung Bundeskanzler oder Ministerpräsident sein wollen?

Überhaupt nicht. Die Entscheidungen sind unter dem Primat der Gesundheit vielleicht auch nicht anders zu fällen …

… Ihr Verband fordert aber, dass auch größere Geschäfte zumindest auf einer Fläche bis 800 Quadratmeter Kunden bedienen dürfen.

Wir hätten das natürlich gerne bundesweit so gehabt. Das muss ein Verband als Interessensvertretung seiner Mitglieder auch. Die Politik muss die Interessen der Bevölkerung in der Gänze vertreten. Dazwischen liegt der Kompromiss.

Was spricht dagegen, wenn größere Geschäfte nicht alle Etagen öffnen?

In Rheinland-Pfalz können wir einzelne Bereiche schließen, um auf die 800 Quadratmeter zu kommen. So machen wir es auch in Grünstadt. Baden-Württemberg ist da strikter und könnte ruhig dem Beispiel Rheinland-Pfalz folgen.

Unternehmen, die bereits vor der Corona-Krise in Schieflage waren, die haben es natürlich noch schwerer.

Galeria Karstadt-Kaufhof war, um ein Beispiel zu nennen, schon vor Corona angeschlagen und muss nun weiterhin geschlossen bleiben.

Unternehmen, die bereits vor der Corona-Krise in Schieflage waren, die haben es natürlich noch schwerer. Die 800 Quadratmeter-Regelung würde für die großen Warenhäuser aber auch nicht das Problem lösen. Die Corona-Pandemie ist für jedes Unternehmen, ob klein oder groß, eine Katastrophe.

Unsere Unternehmensgruppe wird beispielsweise in diesem Jahr massiv in die roten Zahlen stürzen. Ich bin dort seit 32 Jahren in der Verantwortung. Das war in dieser Zeit nie der Fall.

Und was ist mit den Shopping-Malls, in denen auch viele Modegeschäfte Mieter sind: Ist es dort gefährlicher mit Corona angesteckt zu werden, als in einer klassischen Fußgängerzone?

Das sieht die Politik so. Ob es den Tatsachen entspricht, weiß ich nicht. Man kann sich allerdings schon fragen, ob das gerecht ist oder nicht.

Auch aus anderen Branchen kam Kritik an der Politik. Der kleine Spielzeugladen musste wochenlang geschlossen bleiben, der Drogeriemarktfilialist mit angeschlossenem Spielzeugverkauf durfte öffnen. Nur: Kann man es allen gerecht machen?

Ja, das kann man schon. In Rheinland-Pfalz war es so, dass diese Märkte die anderen Sortimente ausklammern mussten. Das ist in einigen Bundesländern nicht sauber gelaufen. Das hätte die Politik unter dem Aspekt Wettbewerbsverzerrung fairer regeln können.

Viele Händler brauchen dringend Liquidität.

Die Regale sind mit Frühjahrsmode voll. Da ist viel Kapital gebunden. Wird Ihre Branche deshalb jetzt mehr Rotstiftaktionen denn je anbieten müssen?

Davon ist auszugehen. Denn wenn es wärmer wird, werden die Leute verstärkt Sommermode nachfragen. Für Frühjahrsmode ist der Verkaufszeitraum sehr kurz. Das Thema Rotstift wird leider sehr ausgeprägt sein.

Viele Händler brauchen dringend Liquidität. Die Ware muss also raus. Der Druck auf die Preise wird enorm sein, insbesondere dann, wenn der verunsicherte Verbraucher angelockt werden muss. Wenn es schnell gehen muss, bleibt nur der Preis.

Wir brauchen ausreichend Personal für Beratung.

Die persönliche Beratung, die Anprobe im Geschäft gab es wochenlang nicht mehr. Was meinen Sie: Werden mehr Kunden als vor der Corona-Krise die klassischen Modegeschäfte zu schätzen wissen, also eher weniger online shoppen?

Das ist eine gewagte These, die ich so noch nicht gehört habe. Ich hätte natürlich nichts dagegen. Es gibt auch die gegenläufige These, wonach sich Leute, die bisher gezögert haben, jetzt an den Online-Einkauf gewöhnt hätten.

Ich will aber in diesem Zusammenhang auf einen anderen Aspekt hinweisen: 40 Prozent der Bevölkerung wohnen in Singlehaushalten. Ich glaube nicht, dass die sich zu Hause einschließen und per Smartphone auf Shopping-Tour gehen. Ich denke, dass das Einkaufen vor Ort auch unter sozialen Aspekten mehr eine Rolle spielen wird.

Damit die Rechnung aufgeht, muss der Handel aber seine Hausaufgaben machen. Das heißt, wir brauchen ausreichend Personal für Beratung und es muss mit den Menschen auch offen umgehen.