Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr kam es am Freitagabend gegen 17 Uhr in einem Supermarkt in Waghäusel-Wiesental.

Nach Informationen der Polizei hatte eine Reinigungskraft in einem Bereich im hinteren Teil des Supermarkts Putzmittel umfüllen wollen. Dabei soll sie ein Reinigungsmittel in eine Flasche, in der noch der Rest eines anderen war, gefüllt haben. Dadurch kam es zu einer Chlorverbindung und Dämpfen.

Restaurant geräumt

Die Frau erlitt Atemwegsreizungen und Husten und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Gaststätte am Supermarkt wurde vorsorglich geräumt. Die Feuerwehr lüftete und überprüfte alles auf toxische Gase und konnte den Einsatz kurz vor 19 Uhr beenden.