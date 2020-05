Rechtsstreit um den Eppinger „Hexenkessel“ geht weiter

Anzeige

Der Rechtsstreit um die schweren Verbrühungen einer Frau mit heißem Wasser bei einem Fastnachtsumzug in Eppingen wird an diesem Dienstag erneut vor Gericht verhandelt. Ein damals 33-jähriges Mitglied der Hexengruppe “Bohbrigga Hexebroda“ aus Kraichtal im Landkreis Karlsruhe soll im Februar 2018 beim Eppinger Umzug als Hexe verkleidet eine 18 Jahre alte Zuschauerin schwer an den Beinen verbrüht haben.

Das Amtsgericht Heilbronn hatte den Mann Ende 2018 wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 6.600 Euro verurteilt. Gegen dieses Urteil wehrt sich der Mann nun vor der höheren Instanz, dem Landgericht. Es sind insgesamt drei Verhandlungstage geplant. 38 Zeugen sind geladen.