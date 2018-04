S31/32 soll in die Innenstadt fahren

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und die Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) sind bestrebt, die Stadtbahnlinie S 31/32 aus Richtung Bruchsal kommend künftig nicht mehr an den Karlsruher Hauptbahnhof fahren zu lassen, sondern die Streckenführung in Richtung Innenstadt zu verändern. Wenn die Planungen zügig voranschreiten, könnten die Bahnen ab 2023 ins Zentrum fahren, sagte Ascan Egerer, technischer Geschäftsführer der AVG vor dem Verwaltungsausschuss des Landkreises am Donnerstag.

S 3 fährt künftig häufiger an den Hauptbahnhof

Die Einschleifung der S 31/32 sei wieder in den Fokus gerückt, als klar gewesen sei, dass das Land in der Zukunft wieder verstärkt auf S-Bahn-Verbindungen auch zum Hauptbahnhof Karlsruhe setze. Das Konzept des Landes sieht vor, dass die S 3 die Haltestellen in Weingarten und Untergrombach verstärkt bedient, außerdem sollen zusätzliche Regionalexpresse fahren. Die S 31/32 werde also nicht mehr als Verbindung zum Hauptbahnhof benötigt, eine Streckenführung in die Innenstadt würde die Attraktivität des Schienenpersonennahverkehrs vielmehr zusätzlich steigern, so Egerer. Kreisrat Josef Offele (CDU) bedankte sich für die Erklärungen und zeigte sich erfreut darüber, dass die Einschleifung eine positive Wirkung auf die Region haben könnte. Klaus Demal (Freie Wähler) betonte, dass es gelte, das Beste für die Fahrgäste herauszuholen.

Einschleifung über den Hauptbahnhof ist vom Tisch

Die AVG hatte drei Trassenführungen auf ihre Machbarkeit prüfen lassen: die Einschleifung der S 31/32 am Durlacher Bahnhof über die Durlacher Allee, nach dem Bahnhof über die Süd-Ost-Bahn im Otto-Dullenkopf-Park und nach dem Hauptbahnhof über den Albtalbahnhof. Letztere haben die Planer bereits aus zwei Gründen verworfen: „Zum einen wäre die östliche Innenstadt bei einer Einschleifung über den Hauptbahnhof als Ziel verloren“, sagte Reinhard Bickelhaupt, Bereichsleiter Infrastruktur bei der AVG. Zum anderen sei die notwendige Trasse durch die Bauarbeiten an einem großen Bürokomplex auf der Südseite des Bahnhofs nicht mehr verfügbar.

Großteil der Fahrgäste möch

Eine Befragung der AVG ergab, dass ein Großteil derer, die die S 31/32 nutzen, ohnehin die Innenstadt zum Ziel hat und deswegen entweder am Bahnhof Durlach oder dem Hauptbahnhof umsteigt. Nach Angaben der AVG trifft das auf rund 4 300 Fahrgäste zu. Knapp die Hälfte – 2 100 Personen – hat den Hauptbahnhof zum Ziel, um von dort zu Fuß weiterzugehen oder in den Fern- oder Regionalverkehr umzusteigen. Karl-Heinz Hagenmeier (SPD) betonte, das Umfrageergebnis zeige, wie sinnvoll eine Einschleifung sei.

Die verbliebenen beiden Varianten über die Durlacher Allee und den Otto-Dullenkopf-Park sollen jetzt genauer untersucht werden. Die Kosten würden sich in beiden Fällen auf rund 10 Millionen Euro belaufen. „Wir sind mit der Deutschen Bahn im Gespräch, um sicherzustellen, dass wir die nötigen Flächen auch bekommen. Es geht um Signaltechnik und darum, dass wir die Gegenrichtung kreuzen. Das muss klappen“, sagte Bickelhaupt.