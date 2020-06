Schauspielerin aus Karlsdorf nutzt die Corona-Pause, um neue Einblicke zu gewinnen

Anzeige

Eigentlich sollte Sarah Schütz jetzt gerade zaubern. Nicht als sie selbst, sondern als Ginny Potter, die Ehefrau eines gewissen Harry. Doch im März, wenige Tage vor der Deutschlandpremiere von „Harry Potter und das verwunschene Kind“ am Hamburger Mehr!-Theater, hatte Corona das öffentliche Leben komplett heruntergefahren – und damit auch die Theaterbranche.

Von unserem Mitarbeiter Armin Herberger

„Es ist das erste Mal, dass ich nicht in meinem Beruf arbeiten konnte“, sagt die gebürtige Karlsdorferin. Seit ihrer Ausbildung zur Musicaldarstellerin an der Theaterakademie August Everding in München und der Royal Academy of Music in London stand sie permanent auf großen Bühnen, spielte Hauptrollen in „Jesus Christ Superstar“, „Evita“ oder „Ich war noch niemals in New York“. Durch das bestehende Engagement kam sie immerhin in Kurzarbeit, was in diesem Beruf nicht selbstverständlich ist: „Da ist der finanzielle Schaden nicht so groß – aber die Kosten laufen ja weiter.“

Ich habe gemerkt, was für ein krasser Job das ist, welchem Druck du da ausgesetzt bist Sarah Schütz über ihren Job an der Supermarktkasse

Statt zuhause rumzusitzen und zu jammern hat sich Sarah Schütz stattdessen nach systemrelevanten Jobs umgeschaut und sich an die Supermarktkasse gesetzt. Zunächst fand sie es cool, eine neue Arbeitswelt kennenzulernen, mit Höhen und Tiefen: „Ich habe gemerkt, was für ein krasser Job das ist, welchem Druck du da ausgesetzt bist.“ Alle wollen schnell drankommen, aber bei Problemen wird die Schlange schnell länger. „Ich musste oft daran denken, wie ungeduldig ich schon war als Kundin.“

Auch interessant: Neues Leben im „Goldenen Löwen“: Philippsburger Bürger reaktivieren alte Gaststätte

Weil sie gerne mit Menschen in Kontakt ist, hat sie sich im Seniorenheim beworben. „Ich hatte keine Vorerfahrung und musste natürlich erst eingearbeitet werden. Jetzt kenne ich die Bewohner und die Abläufe, helfe beim Waschen, Anziehen, Toilettengang oder reiche das Essen an.“

Ob an der Kasse oder am Pflegebett, Sarah Schütz hat wertvolle Einblicke in andere Lebenswelten gewonnen und dennoch Parallelen entdeckt: „Letztlich geht es um die gleichen Dinge: jeder möchte wertgeschätzt werden. Einander bekämpfen bringt nichts – es ist nur dann wertvoll und heilend, wenn wir uns gegenseitig unterstützen.“

Früher hätte sie es vielleicht als Niederlage empfunden, nicht in ihrem erlernten Beruf arbeiten zu können, aber diese Situation, die sie ja nicht selbst verschuldet hat, brachte eine neue Erkenntnis: „Es ist egal, was ich tue, solange ich es mit Liebe mache.“ Sie sieht es auch als notwendig, im Alltag eine Routine zu haben, gewissermaßen als Ankerpunkt: „Sonst hast du keinen Tagesrhythmus, dann besteht die Gefahr zu versumpfen.“

Mehr zum Thema: Steven Spielberg plant neues Broadway-Musical

Harry Potter-Premiere am 4. Oktober

Über allem steht die Hoffnung, bald wieder auf die Bühne zurückkehren zu dürfen. Mit den Kollegen trifft sie sich online, am Bildschirm werden schon mal gemeinsame Workouts gemacht. Sarah Schütz selbst bietet via Instagram auch Atemübungen an oder Tanzkurse für Kids – unter anderem gab es sogar Teilnehmer aus Australien.

Die Premiere von Harry Potter ist aktuell auf den 4. Oktober angesetzt. Wenn sie an erste Reaktionen vom Frühjahr denkt, kommt sie ins Schwärmen: „Die Previews waren der Hammer, es hat mega viel Spaß gemacht. Es war eine neue Erfahrung, ein Stück auf zwei Aufführungen verteilt zu spielen. Es kam aber auch wahnsinnig viel Energie vom Publikum entgegen geblasen!“