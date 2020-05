Maskenpflicht auf den Schulfluren, weniger Tische im Klassenzimmer

Anzeige

Bevor am 4. Mai die ersten Abschlussklassen zwischen Bruchsal und Philippsburg wieder in den Unterricht kommen können, gab es in den Schulen viel zu organisieren. Umgesetzt werden mussten genaue Abstände und neue Stundenpläne und Pausenregelungen.

Wenn Lehrer in den Klassenzimmern den Zollstock anlegen, dann hat das gegenwärtig nichts mit Mathematik zu tun: 1,50 Meter muss der Mindestabstand zwischen den Schulbänken sein, wenn am Montag, 4. Mai, nach siebenwöchiger Corona-Auszeit die Abschlussschüler von diesem und nächsten Jahr wieder unterrichtet werden.

„Die überzähligen Tische haben wir raus geräumt“, erzählt Stefan Hanke, stellvertretender Schulleiter am Justus-Knecht-Gymnasium (JKG) Bruchsal.

Ein Brand im Copernicus-Gymnasium macht die Lage noch schwieriger

So ging es in den vergangenen Tagen in vielen Schulen zu: Tische und Stühle wurden gerückt, Türklinken, Treppenläufe desinfiziert, zusätzliche Klassenräume in Aulen oder Praktikumsräumen eingerichtet und komplett neue Stundenpläne in den prüfungsrelevanten Fächern ausgetüftelt. Einbahnstraßenregelungen auf Treppen und Fluren, separate Eingänge und Pausenregelungen sollen verhindern, dass sich die Schüler näher als die vorgeschriebenen 1,50 Meter kommen.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir den Start hinkriegen“, sagt Thorsten Uhde, Leiter des Copernicus-Gymnasiums Philippsburg. Dort hatte am 17. April ein Brand im Bau I auch noch für einen Millionenschaden gesorgt.

Bis zu 50 Handwerker wuseln seither im Gebäude, das stärker in Mitleidenschaft gezogen wurde, als zunächst vermutet. Neben den verschmorten Kabeln müssen nun auch die Ruß verschmierten Teppichböden und Decken erneuert werden. „Bis zu den Herbstferien ist der Bau nicht zu nutzen“, schätzt Uhde.

Glücklicherweise wurde Bau III beim Brand nicht beeinträchtigt. Dort sollen ab Montag die Abschlussklassen unterrichtet werden. Die Kurse wurden aufgeteilt. Ein Lehrer versorgt die Schüler abwechselnd mit Aufgaben, während er von einem Zimmer ins andere wechselt.

„Den Unterricht auf die Nachmittage zu legen, ist kaum möglich, weil die Lehrer auch noch für den Online-Unterricht in der Unter- und Mittelstufe zur Verfügung stehen müssen“, so Uhde. Etwa 25 Prozent der Pädagogen fallen als potenzielle Risikopatienten ohnehin für den Frontalunterricht aus.

Statt 1.000 Schüler sind wegen des Coronavirus nur 200 Schüler im Haus

Mit Bangen sieht man deshalb in den Schulverwaltungen dem Tag entgegen, wenn auch die unteren Klassen wieder stundenweise zurückkehren und möglicherweise im Schichtbetrieb unterrichtet werden müssen. „Im Moment verteilen sich 200 Schüler im Haus, wo sonst 1.000 unterrichtet werden“, so Hanke vom JKG.

In den Vormittagsstunden werden dort die prüfungsrelevanten Fächer fürs Abi unterrichtet. Der Pausengong wurde extra ausgeschaltet, damit sich die Schüler nicht begegnen. Ob die Fünftklässler später die Abstandsregeln einhalten, da ist Hanke unsicher. Für die 35 Abiturienten hält er eine Rückkehr für dringend nötig: „Die gegenseitig Unterstützung fehlt“, weiß der stellvertretende Schulleiter. Unsicherheiten sollen genommen werden.

Medienprofil macht Umstieg leichter – Einige Schüler blieben unerreichbar

Auch in der Albert-Schweitzer-Realschule in Bruchsal freuen sich viele Schüler auf den Start am 4. Mai, wie Rektor Michael Mercatoris weiß. Für 107 Realschüler stehen die Abschlussprüfungen an, für 24 Hauptschüler wird es nach den Pfingstferien ernst. Als Realschule mit einem Medienprofil waren Onlineplattformen wie Moodle, Messanger oder Videokonferenzen auch vor Corona keine Fremdwörter. Schüler, die keine Tabletts hatten, konnten sich welche ausleihen.

Aber trotz E-Mails, Briefverkehr und Sozialarbeitern konnten 40 von über 700 Schülern wegen Sprachschwierigkeiten nicht erreicht werden. 15 Schüler der Vorbereitungsklassen werden deshalb auch am Montag starten.

Dass man im digitalen Homeschooling nicht alle Schüler erreiche, macht auch Jörg Weber, Leiter des Alfred-Delp-Schulzentrums in Ubstadt-Weiher Bauchschmerzen.

Masken zum Selbernähen, Maskenpflicht auf den Schulfluren

Für 120 Realschüler, 110 Neuntklässler und 32 Hauptschüler beginnt dort am Montag die Schule. Masken brauchen die Schüler dann im Unterricht selber nicht zu tragen, auf dem Weg zur Schule oder in den Fluren schon. Darauf habe man sich mit dem Schulträger geeinigt.

Im Alfred-Delp-Schulzentrum hat man den Eltern im letzten Schreiben einen Link zum Selbernähen mitgeschickt. Für Schüler mit Vorerkrankungen sucht man nach individuellen Lösungen. Sein Stellvertreter Johannes Taube lobt die Improvisationskunst seiner Kollegen, die mit selbstgedrehten Videos online unterrichtet haben, und die Unterstützung in vielen Elternhäusern.