Am Mittwochmorgen ist bei einem schweren Unfall in der John-Deere-Straße ein Mann möglicherweise lebensgefährlich verletzt worden. Das meldet die Polizei in einer Erstmeldung um 6.44 Uhr. Laut bisherigen Informationen fuhr dort ein Auto auf einen geparkten Lastwagen auf. Der Fahrer des Autos wurde dabei schwer verletzt.

Weitere Informationen folgen.