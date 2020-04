Anzeige

Eine Sondermarke würdigt die alte Poststation in Rheinhausen, die von den Thurn und Taxis aufgebaut, mehrmals im Krieg zerstört und von der Nachfahrin Gloria zum 500. Geburtstag mit einem Besuch beehrt wurde.

Im Galopp reitet ein Postreiter vor den historischen Stadtkulisse von Frankfurt, Nürnberg, Basel, Wien und Rheinhausen. Rheinhausen? Etwa der Ortsteil von Oberhausen-Rheinhausen im nördlichen Landkreis? Genau. Mit der Sondermarke in der Serie Europa würdigt die Deutsche Post „die Geschichte der im staatlichen Auftrag organisierten Übermittlung geschriebener Nachrichten“, wie es in einer Erklärung zum Sonderpostwertzeichen heißt. Am 7. Mai soll die Briefmarke im Wert von 80 Cent erstmals ausgegeben werden. Sie ist in der Regel in jeder Filiale vorrätig.

Thurn und Taxis bauten Poststation

Das Postmuseum in der Hauptstraße 3 erinnert an die 530 Jahre währende Geschichte der Reichspost. Der ehemalige Pferdestall wurde von der Gemeinde, die das historische Gebäude ab 1985 renoviert hat, in ein Postmuseum umgestaltet. Urkunden, Fotos, historische Briefkästen, Briefmarken und Posthörner erinnern an die Geschichte des Hauses, das die Familie des lombardischen Adelsgeschlecht Taxis 1552 in Rheinhausen erbauen ließ. Familienmitglieder, ab 1650 nannten sie sich Thurn und Taxis, verwalteten die Poststelle am Rhein. Dort hatten bereits die alten Römer einen Übergang angelegt.

Von Frankfurt ging der Weg der Postreiter über Rheinhausen, Straßburg und Basel bis nach Italien. Die Poststation wurde aber auch von Reitern aus Hamburg oder Brüssel genutzt, die auf dem Weg nach Prag oder Wien waren. An den Poststationen wurden Reiter und Pferde gewechselt, und die Boten übergaben die Sendungen wie eine Staffel. Rheinhausen war dabei ein wichtiges Scharnier auf den Postwegen des Heiligen Römischen Reiches.

Die Postmeister von Rheinhausen waren dabei zugleich Postmeister von Augsburg. 1490 hatte der spätere Kaiser Maximilian I. die Brüder Janetto und Francesco de Tasso (später Taxis) mit der Einrichtung einer Postverbindung beauftragt. 1490 gilt damit als Gründungsjahr des neuzeitlichen europäischen Postwesens. Und Rheinhausen war mittendrin. Am 14. Juli 1990 fand zum 500. Geburtstages der Reichspost in Rheinhausen ein großes Volksfest mit Fürstin Gloria von Thurn und Taxis statt.

Heinz Kraus, seit 2006 Vorsitzender des Heimatvereins Oberhausen-Rheinhausen, erinnert sich noch lebhaft an das damalige dreitägige Fest zur Museumseinweihung. Es herrschte ein so großer Andrang, dass die Vereine sonntags bereits in der Umgebung Lebensmittel zur Verköstigung der Gäste „zusammen betteln“ mussten. Im extra eingerichteten Postamt im Obergeschoss wurde ein Sonderstempel ausgegeben. Kraus, der damals in einem historischen Kostüm steckte, begleitete den Hauptgast, Fürstin Gloria, noch mit der Fähre über den Rhein. In Speyer nahm die Fürstin an den Feierlichkeiten zum 2.000-jährigen Bestehen der Stadt teil. Heute erinnert ein Film im Museum an das große Fest und die lange Geschichte des Museum.

Posthaus mehrmals zerstört

In den Kämpfen um die Festung Philippsburg wurde das Posthaus mehrmals schwer beschädigt, aber immer wieder aufgebaut. Das heute noch erhaltene Mauerwerk der „Alten Post“ geht auf das Jahr 1738 zurück, als Postmeister Rapp das im Polnischen Erbfolgekrieg zerstörte Gebäude auf den Fundamenten von 1552 erneuerte.

Das kaiserliche Postmonopol war jedoch umstritten, Landesfürsten und Reichsstädte etablierten eigene Postwege. Mit dem Zeitalter der Postkutschen ging auch die Bedeutung der Post in Rheinhausen immer mehr zurück. „Heute gibt es nur noch in Oberhausen eine Postfiliale, in Rheinhausen ist die Post nur stundenweise präsent“, bedauert Heinz Kraus.

Treffpunkt für Rheinschiffer

Als Gasthaus „Zur Sonne“ war das ehemalige Posthaus ein beliebter Treffpunkt für die Rheinschiffer, die Fuhrleute und die Benutzer der Fähre geworden, wie der Vorsitzende Josef Rothmaier schrieb. 1926 erinnerte sich der damalige Besitzer an die postalische Vergangenheit des Gasthauses und nannte es von nun an mit behördlicher Genehmigung: „Alte Post“.

Postmuseum einmal monatlich offen

Normalerweise ist das Postmuseum jeden zweiten Sonntag im Monat geöffnet – auch für Führungen. Etwa 300 bis 350 Besucher im Jahr gucken vorbei, wie Kraus erzählt.

Kontakt unter Telefon (0 72 54) 12 19 für Führungen