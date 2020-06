Statt 32 nur noch 8 Cent fürs Kilo Altkleider: Markt für Bruchsaler Altkleidersammler eingebrochen

Anzeige

Die Altkleidersammler aus Bruchsal und Umgebung verzeichnen eingebrochen Preise: In der Corona-Krise sei das Spendenaufkommen erheblich gestiegen – oft deutlich über den Bedarf hinaus. Zugleich klagen sie: Immer mehr Zeitgenossen nutzen Altkleider-Container offenbar als Müllkippe.

Von unserer Mitarbeiterin Irmgard Duttenhofer

Altkleider sammeln ist schwierig geworden: Die Container sind voll, aber viele Sortierbetriebe hatten während der Corona-Krise die Container und ihre eigenen Betriebe geschlossen. Weil die Leerungen ausblieben, hat das Containerumfeld mitunter an Sperrmüllsammelplätze erinnert. Dabei war gerade die Zeit der Pandemie für viele Zeitgenossen der perfekte Zeitpunkt, um, parallel zur Kurzarbeit und fehlender Sportaktivitäten, die eigenen Kleiderschränke zu entrümpeln.

Auch interessant: Warum es so lange dauert, bis die Bruchsaler Freibadsaison startet

Die guten Sachen kommen in die Läden

Das Überangebot blieb nicht ohne Folge. „Der Markt für Container-Ware ist vor acht Wochen eingebrochen und seither am Boden“, bedauert Jörg Biermann. Vor der Corona-Krise gab es noch 32 Cent pro Kilogramm Altkleider. Jetzt sind es nur noch acht Cent. „Wir kommen gerade null zu null über die Runden. Aber für soziale Zwecke bleibt kein Geld übrig“, sagt der Kreisgeschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes mit Sitz in Bruchsal.

Etwas mehr Geld bekommen die Tafelläden im nördlichen Landkreis. Bis zu 15 Cent gibt es für vorsortierte Ware. „Wir haben eigens zwei Langzeitarbeitslose eingestellt“, berichtet der ehrenamtliche Leiter Ulrich Ellinghaus.

Weiterlesen: Public Viewing in Bruchsaler Kneipen ohne große Emotionen nach Corona-Pause

Deshalb können die Tafelläden ihre Kleidercontainer selbst bewirtschaften, den Inhalt leeren, sortieren, verpacken. Die guten Sachen werden in den Läden verkauft, die nicht mehr brauchbare Kleidung für den Abtransport durch eine Fachfirma gehortet.

Altkleider-Kapazitäten vor Ort erschöpft

Mit Verwertungsfirmen arbeiten auch die Malteser zusammen. Sie haben bereits zu Beginn der Corona-Krise darum gebeten, für einige Zeit zurückhaltend mit Kleiderspenden zu sein. „Grundsätzlich freuen wir uns über jede Spende“, betont Malteser-Bezirksgeschäftsführerin Sabine Würth: „Wenn aber die Kapazität vor Ort erschöpft ist, macht es wenig Sinn, die Altkleider vor dem Container abzulegen. Bei entsprechender Witterung wird die Kleiderspende für die Wiederverwertung unbrauchbar.“

Weiterlesen: Mehrere Gemeinden im Raum Bruchsal planen Sommerferienprogramme

Kleiderspenden, die sich in den Rot-Kreuz-Containern sammeln, werden zu 99 Prozent nicht mehr vor Ort sortiert, sondern direkt von der Verwertungsfirma weiterverarbeitet. Das hat einen traurigen Hintergrund. Eine DRK-Mitarbeiterin wurde beim Sortieren durch eine Fixernadel verletzt und musste ins Krankenhaus. Biermann appelliert an alle Spendenwilligen: „Gute Kleidungsstücke sollten direkt in den Geschäftsstellen abgegeben werden.“ Von dort aus werden sie zum Beispiel für den Verkauf im Kleiderladen „Klamotte“ in Mingolsheim vorbereitet.

Manches eignet sich nicht mal mehr als Putzwolle

Das ist gut so. Denn „es gibt Menschen, die missbrauchen Kleidercontainer als Müllkippe. Sie wollen gar nicht wissen, was da alles zum Vorschein kommt“, ist die traurige Erfahrung aller Containerbesitzer. Stark verunreinigte Alttextilien eignen sich am Ende nicht einmal mehr für Putzwolle oder Dämmstoffe.

Während der Corona-Krise sind rund 30 Prozent mehr Altkleider angefallen, schätzt Ulrich Ellinghaus. Die Quantität konnte aber mit der Qualität nicht Schritt halten, bedauert der Leiter der Tafelläden. Es war viel muffige „Kellerware“ dabei. Solche Kleidungsstücke kommen nicht in die Tafelläden. „Auch wenn sie später für nur einen oder zwei Euro über die Theke gehen, muss die Kleidung ordentlich sein.“