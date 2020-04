Anzeige

Auf der A5 bei Ubstadt-Weiher ist am Montagmittag ein Sattelzug an einem Stauende auf einen Lkw aufgefahren. Die Fahrbahn in Richtung Norden ist derzeit auf einen Fahrstreifen verengt, meldet die Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg.

Der Verkehr staut sich auf rund fünf Kilometern. Verletzt wurde bei dem Unfall laut Polizeipräsidium Karlsruhe niemand.

Wegen des Unfalls ist eine Nassreinigung notwendig.

BNN