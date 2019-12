Staus an Weihnachten: An diesen Tagen kommen Autofahrer am besten durch

Anzeige

Vor dem vierten Adventswochenende müssen sich Autofahrer auf Staus einstellen – denn der Beginn der Weihnachtsferien steht bevor. Auch auf der A5 zwischen Bruchsal und Karlsruhe könnte es eng werden. Der ADAC erklärt, wann Staus drohen und wann mit freier Fahrt zu rechnen ist.

Am Freitagnachmittag, 20. Dezember, könnte es besonders voll auf den Autobahnen werden, wie der ADAC Württemberg am Montag in Stuttgart mitteilte. Auch am 26. Dezember müssen Reisende demnach mit viel Stau auf Fernstraßen rechnen. Im Südwesten seien vor allem die A5 (Frankfurt-Basel), die A6 (Mannheim-Nürnberg) und die A8 (Karlsruhe-München) betroffen.

Beste Chancen am Freitag

Wer am Freitag in den Urlaub startet, habe vor 13 Uhr beste Chancen auf freie Fahrt, hieß es. Für Samstag, 21. Dezember, sei hingegen starker Reiseverkehr zu erwarten. An Heiligabend und an den beiden Weihnachtsfeiertagen könnte sich die Lage auf den Fernstraßen wieder beruhigen. Am Freitag, 26. Dezember, kehren laut ADAC die ersten Wintersportler zurück – dann dürfte es wieder voller werden.

Viel Verkehr auf der A5 zwischen Bruchsal und Karlsruhe

Zu besonders staugefährdeten Strecken im Südwesten zählen der Großraum Stuttgart mit dem Leonberger Dreieck, die A6 mit den Abschnitten Bad Rappenau – Heilbronn und Hockenheim – Kreuz Walldorf sowie die Strecken Hohenstadt – Merklingen und Esslingen – Wendlingen auf der A8. Zudem müssen Autofahrer auf der A5 zwischen Bruchsal und Karlsruhe und auf der A7 im Bereich Aalen/Oberkochen – Giengen/Herbrechtingen mit viel Verkehr rechnen.

