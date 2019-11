Staus auf der A5 nach schweren Unfall in Fahrtrichtung Mannheim

Anzeige

Vier Menschen sind bei einem Auffahrunfall am Freitagmittag auf der A5 bei Bruchsal mittelschwer verletzt worden. Am Stauende zwischen dem Rasthof Bruchsal und Kronau, auf Höhe Forst, bremste der Fahrer eines Audi zu spät und krachte in das Heck des vor ihm fahrenden BMW.

Nach dem Unfall sperrte die Polizei zwei Fahrstreifen. Dadurch bildete sich laut Polizei ein Rückstau mit mindestens sieben Kilometern Länge.

Die Polizei rechnet aber damit, dass sich der Stau am frühen Nachmittag auflöst. Die Unfall-Fahrzeuge und die Schäden seien inzwischen beleidigt, sagte ein Sprecher des Karlsruher Polizeipräsidiums.

das/BNN