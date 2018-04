Tausende tun laufend Gutes

Auch Wettergott Petrus ist ein „Hoffnungsläufer“: Denn am Samstag, als es wieder soweit war und der Hoffnungslauf des Caritasverbands Bruchsal zum 21. Mal anstand, fand er bei fantastischem Läuferwetter statt. Am Ende waren 10 426 Runden zusammengekommen zu je 3,7 Kilometer und somit unglaubliche 36 491 Kilometer Gesamtstrecke.

Was 1998 als „Itzellauf“ mit 188 Läufern begann, ist heute ein fester Bestandteil des Bruchsaler Geschehens und erfreut sich großer Beliebtheit. Denn jeder Läufer, ob klein oder groß, möchte „laufend helfen“. Ziel des Laufes ist es, dass die Teilnehmer möglichst viele Runden, der 3,7 Kilometer langen Strecke durch die Bruchsaler Innenstadt und den Schlosspark zurücklegen und für jede Runde – egal ob joggend, walkend oder spazierend – spenden die Rundenpaten einen Betrag. Der Gesamterlös kommt Projekten für Menschen in akuten Nöten zugute – zum Beispiel wohnungslosen Frauen oder psychisch Kranken in Bruchsal und Region.

Ex-Nationalhandballer

Henning Fritz mit dabei

Es sind 3 863 Teilnehmer (darunter 1337 Sparkasse Kraichgau Schulpreis-Teilnehmer) dieses Jahr am Start, darunter auch Henning Fritz (Deutscher Handballtorwart), der mit der deutschen Handballnationalmannschaft 2004 Europameister und 2007 Weltmeister wurde und 2004 als Welthandballer ausgezeichnet worden war.

Um 14 Uhr gab das Maskottchen der AOK „Jolinchen“ den Startschuss für den AOK-Bambini-Lauf mit zirka 400 Metern rund um die Stirumschule. 120 Kinder nahmen teil. Arno Vogelbacher, Vorstand des CV Bruchsal ließ es sich auch an seinem 60. Geburtstag nicht nehmen, beim Hoffnungslauf dabei zu sein und erfreute sich kurz vor dem Start über ein großartiges Geburtstagsständchen aller Teilnehmer.

Pünktlich um 15 Uhr gaben dann die Schirmherren, Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick und Jürgen Blickle, geschäftsführender Gesellschafter der SEW Eurodrive, den Startschuss. In diesem Jahr haben die Mannschaftsanmeldungen der Teams wie SEW Eurodrive, die Pugilisten und das Autismuszentrum Bruchsal, laut Voranmeldung die 200-Grenze geknackt. Und erstmals in diesem Jahr nahm auch die Deutsche Blindentorball-Nationalmannschaft „Mut tut gut“ teil. Ihre Teilnahme stand unter dem Motto „Inklusion im Sport“.

Engpass beim Wasser

schnell behoben

Bei hochsommerlichen Temperaturen kam es kurzfristig zu einem kurzen Engpass bei der Wasserversorgung, der aber schnell gelöst werden konnte. Die Freiwillige Feuerwehr Bruchsal stellte spontan drei Läuferduschen entlang der Strecke bereit und auf dem Schulhof der Stirumschule sorgte Vorstand Arno Vogelbacher mit dem Wasserschlauch für eine dringend notwendige Abkühlung.

Auch rund um und am Rande des Laufs war wieder einiges auf dem Schulgelände geboten.

Beinmassage inklusive

Neben der Kinderbetreuung in der Stirumschule, die von den Verantwortlichen der Jugendabteilung des CV Bruchsal übernommen wurde, sorgte die Band „Handmade“ ein weiteres Mal für rockige Live-Musik, der viele gerne lauschten, während sie vom reichhaltigen, kulinarischen Angebot Gebrauch machten. Auch der Schachclub Bruchsal lud mit Mitmach-Angeboten ein und vom „Therapiezentrum am Schloss“ gab es für die Läufer obendrein noch eine kostenlose Beinmassage.

Siegerehrung am 3. Mai

Ohne den Einsatz all der ehrenamtlichen Helfer, sowohl vom Caritasverband Bruchsal selbst, als auch vieler anderer, wäre die Umsetzung eines so großen Events nicht möglich. Und so ging ein großer Dank an die Hauptsponsoren Sparkasse Kraichgau, SEW Eurodrive, die Stadt Bruchsal, Polizei, Malteser, die Freiwillige Feuerwehr – letzteren für ihren spontanen Einsatz und andere mehr.

Erstmalig stiften die Geschäfte im Saalbachcenter einen „Saalbachcenter-Hoffnungspreis“, der an das Team verliehen wird, das besondere Herausforderungen an der Teilnahme des Hoffnungslaufes überwunden hat oder sich beim Lauf besonders engagiert hat. Die Gewinner werden zur Siegerehrung geladen am 3. Mai um 18 Uhr im Saalbachcenter Bruchsal.