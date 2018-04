Tödlicher Arbeitsunfall in Forst

Auf einer Baustelle eines ehemaligen Firmengebäudes in Forst im nördlichen Landkreis Karlsruhe ist nach Polizeiangaben am Freitagmittag gegen 12:30 Uhr ein polnischer Arbeiter aus etwa sechs Metern Höhe durch ein Polycarbonat-Dach auf den Boden gestürzt. Trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen der verständigten Rettungskräfte erlag der 43-Jährige noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Mit Abrissarbeiten beauftragt

Der Arbeiter war mit Abrissarbeiten auf dem Gelände der Baustelle in der Heinrich-Hertz-Straße beauftragt. Warum er sich allerdings auf das Dach des Gebäudes begab, konnte bislang nicht geklärt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls werden vom Kriminalkommissariat in Bruchsal geführt.