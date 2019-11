Anzeige

Zwei Tage nach dem tödlichen Wohnungsbrand in Bruchsal kommen immer mehr Details ans Tageslicht. Nach unseren Informationen hat der 53-Jährige am Samstagabend womöglich aus dem Fenster seiner Wohnung geschossen. So beschreibt es eine Augenzeugin. Weitere Nachbarn haben ebenfalls Schüsse gehört.

Am Montag waren Polizisten vor Ort im Einsatz, die nach Projektilen suchten. In der Wand eines gegenüberliegenden Wohnhauses entdeckten sie vermeintliche Einschusslöcher. Die Polizei versuchte am Montag, mit Sonden die Einschusswinkel zu ermitteln. Ob die Löcher von dem 53-Jährigen verursacht wurden, ist noch nicht klar. Die Beamten setzten in der Wohnung auch Spürhunde ein. Vermutlich kamen Brandbeschleuninger zum Einsatz.

Die Polizei untersuchte am Montag vermeintliche Einschusslöcher in einer Hauswand in Bruchsal-Silberhölle. Der 53-Jährige hatte sich in der Nacht zum Sonntag schwer bewaffnet in seiner brennenden Wohnung verschanzt. Er wurde später tot gefunden. Die Polizei spricht von Suizid. Sie fand mehrere, teils auch schwere Waffen in seiner Wohnung. Mit einem Waffenschrank hatte er die Tür verbarrikadiert.

Munition sichergestellt

Am Montagnachmittag bestätigt die Polizei dann die BNN-Informationen: „Auf den Bewohner sind laut Waffenbesitzkarte mehrere Kurz- und Langwaffen eingetragen. Diverse Schusswaffen wie auch Munition wurden in der Wohnung sichergestellt. Ob es sich dabei durchweg um legale Waffen handelt, bedarf noch weiterer Abklärungen“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Bisher nicht bestätigen konnte die Polizei die Zeugenberichte, wonach der Mann auch Schussfallen in seiner Wohnung installiert hatte. Hierzu dauern die Untersuchungen noch an.

Wohnungsbesitzer: Gegen 53-Jährigen lief eine Räumungsklage

Am Montag waren Anwohner immer noch schockiert vom Geschehen in der Nacht auf Sonntag. Niemand schien den Verstorbenen jedoch gekannt zu haben. Das Mehrfamilienhaus in der Bruchsaler Silberhölle ist derzeit unbewohnbar. Die Silberhölle ist ein ruhiges Wohngebiet in Hanglage. In der Silberhölle und den umliegenden Straßen gibt es viele Einfamilien- und kleinere Mehrfamilienhäuser. Das betroffene Haus grenzt rückwärtig an ein Karree, wo oft Kinder spielen.

Der 53-Jährige sei 2016 eingezogen und unauffällig gewesen, berichtet der Besitzer der Wohnung gegenüber bnn.de. Er habe immer seine Miete bezahlt – bis vor einigen Monaten. Deswegen habe es eine Räumungsklage gegeben. Hierin könnte auch laut Polizei ein mögliches Motiv bestehen. „Hinweise auf eine politisch motivierte Gesinnung oder auf eine Mitgliedschaft in einer entsprechenden Gruppierung des 53-jährigen Bewohners gibt es bislang nicht“, so teilt die Polizei weiter mit. Bei dem Toten handelte sich mutmaßlich um den „noch nicht eindeutig identifizierten 53-jährigen Wohnungsinhaber“. Der Wohnungsbesitzer bestätigt im Gespräch mit den BNN, dass der Mann die Wohnung von ihm gemietet hatte.

Briefkasten nicht mehr geleert

Der Besitzer erzählte zudem, dass der 53-Jährige seinen Briefkasten nicht mehr geleert habe und nicht mehr zu erreichen gewesen sei. Mehrere Menschen bestätigten, dass der Mann eine DDR-Flagge aus einem Fenster seiner Wohnung gehängt hatte. Unklar ist derzeit, ob die Flagge schon länger hing oder erst am Tag der Tat, dem 9. November, aufgehängt wurde.

Auf der Rückseite der Wohnung hatte die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag einen Baum fällen müssen, um mit einer Drehleiter zum Brandherd zu gelangen. Am Montag lag rings um das Haus immer noch Löschschaum. Unnmengen von Wasser und Schaum hatte die Feuerwehr eingesetzt, um das Feuer in den Griff zu bekommen. Selbst im Nachbarhaus steht noch am Montag das Wasser im Keller knöcheltief.

Zeugen gesucht

Die Ermittler setzen jetzt auf mögliche Zeugen: Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Kriminalkommissariats Bruchsal hätten mehrere Personen das Brandgeschehen von der Gebäuderückseite her beobachtet, und seien nach lauten Knallgeräuschen geflüchtet. Insbesondere diese Personen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0721) 666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

