Türkische Parolen in Bruchsal – jetzt ermittelt der Staatsschutz

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen an mindestens fünf Stellen in Bruchsal türkische Parolen an Häuserwände geschmiert. Polizei und Staatsschutz haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Graffiti verweisen offenbar auf den Tod einer türkischen Sängerin.

Türkische Parolen – an Bruchsaler Häuser in der Innenstadt geschrieben – sind nun ein Fall für den Staatsschutz. „Es lebe der Widerstand des Fastensterbens“, steht beispielsweise an einem Wohnhaus in der Wilderichstraße.

„Zittert Oligarchen, die Partei-Front kommt!“, heißt es in der Wörthstraße. #Freegrupyorum steht in roter Schrift am Bruchsaler Rathaus. „Befreit die Gruppe Yorum.“ Auch am Ärztehaus in der Amalienstraße prangt ein Graffito.

Die Slogans sind in den vergangenen Tagen aufgetaucht, mindestens fünf Stellen sind bekannt. Die Polizei bestätigt auf Anfrage der Rundschau, dass sie in der Angelegenheit bereits tätig ist. Doch was hat es mit den Sprüchen auf sich? Eine türkische Kollegin der Rundschau übersetzt, von ihr und einem türkischstämmigen Bruchsaler kommt dann der entscheidende Hinweis.

Sängerin stirbt im Hungerstreik

Offenbar verweisen die Slogans auf ein Ereignis von Anfang April: Die 28-jährige Helin Bölek ist nach 288 Tagen im Hungerstreik in türkischer Haft gestorben. Die Frau ist Sängerin einer türkischen Folk-Band namens Grup Yorum – deren Namen sich am Bruchsaler Rathaus und in der Amalienstraße findet. Mit dem Hungerstreik, so berichteten viele deutsche Medien seinerzeit, wollte sie gegen ein Auftrittsverbot ihrer Band protestieren. Einer ihrer Bandkollegen hungert weiterhin.

Die Band sei seit Jahrzehnten für ihre sozialkritischen Lieder bekannt und beliebt, hatte etwa der Deutschlandfunk berichtet. „Grup Yorum ist eine Institution in der Türkei“, heißt es dort. In den vergangenen zwei Jahren waren mehrere Mitglieder vor Gericht gestellt worden. Außerdem hat die türkische Regierung ein Auftrittsverbot gegen die Musiker verhängt.

Staatsschutz untersucht politische Hintergründe

Zunächst war das Polizeirevier Bruchsal mit den Schmierereien befasst. Als klar wurde, dass es sich womöglich nicht nur um einfache Sachbeschädigung handelt, die Parolen vielmehr politischer Natur sein könnten, schaltete sich die Kriminalpolizei und der Staatsschutz ein. Er überprüft beispielsweise, ob es sich etwa um volksverhetzende Inhalte handeln könnte. „Es ist ein laufendes Ermittlungsverfahren“, bittet ein Polizeisprecher um Verständnis, dass noch keine Details genannt werden können.

Der türkischen Band jedenfalls wird die Nähe zur linksextremen Partei DHKP-C nachgesagt. Die Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front ist in der Türkei verboten und gilt auch in der Europäischen Union als terroristisch. Der Slogan an der Rückwand von C&A in der Wörthstraße „Zittert Oligarchen, die Partei-Front kommt!“ kann als Verweis auf die DHKP-C verstanden werden. Ob die Sprüche freilich aus der selben Spraydose stammen, ist noch völlig offen, erklärt die Polizei. Deutsche Ableger der DHKP-C werden vom Verfassungsschutz beobachtet.

Bei der Stadt Bruchsal hat man die Parolen ebenfalls zur Kenntnis genommen, immerhin findet sich auch ein Slogan direkt am Rathaus. Von dort allerdings gibt es auf BNN-Anfrage zu den Vorkommnissen keine Auskunft.

