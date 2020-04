Ubstadt-Weiher: Pioniere beim Zusammenschluss vor 50 Jahren

Anzeige

Sie waren Pioniere der Gebietsreform in Baden-Württemberg. Als andere Gemeinden noch ängstlich darauf warteten, mit wem sie denn verkuppelt würden, wurden Ubstadt und Weiher aktiv. Die beiden Gemeinden schlossen sich vor 50 Jahren freiwillig zusammen. Als erste Orte in Nordbaden.

In Ubstadt-Weiher kennt man den wunderbaren Hardtsee mit Campingplatz, vielleicht den deutschen Motoballmeister, das Stettfelder Römermuseum und den Weinort Zeutern mit dem“Himmelreich“ auf einem Hügel über dem Ort.

Die Gemeinde mit heute 13.500 Einwohnern hat noch eine Besonderheit. Sie war Pionierin der Gebietsreform Baden-Württemberg.

Vor 50 Jahren, am 1. April 1970, schlossen sich die Nachbarn Ubstadt und Weiher freiwillig zusammen. Um nicht von anderen in der Umgebung „gefressen“ zu werden. Der runde Geburtstag kann jetzt allerdings nur im Stillen begangen werden. Die Festakt-Party ist natürlich abgesagt.

Helmut Kritzer war fast immer mit dabei

Er war Geburtshelfer und hat das Kind lange mitgeschaukelt. Er hat Ubstadt-Weiher in der Pubertät geführt und mit dem „Twen“ manche schweren Brocken gestemmt. Der 73-jährige Helmut Kritzer war junger Beamter im Rathaus von Weiher, als seine Gemeinde vor 50 Jahren mit dem Nachbarn Ubstadt fusionierte.

Der langjährige Torwart des FC Weiher und enger Mitarbeiter des ersten Bürgermeisters Ludwig Simon wurde später Hauptamtsleiter und 1986 zum Bürgermeister gewählt. Das Amt übte er bis 2010 aus – in dieser Pioniergemeinde Baden-Württembergs.

Die beiden Orte preschten vor im Jahr 1970. Deren Bürgermeister und Gemeinderäte wurden selbst aktiv, als die neue Heimat am Reißbrett erdacht wurde und die Landesregierung viele Orte zum „Fusionsglück“ zwang.

Ubstadt hatte damals 2.600 Einwohner, Weiher 3.000. Sie lagen nicht weit voneinander weg, hatten einen gemeinsamen Bahnhof und eine ähnliche Finanzsituation. Ganz wichtig dazu: Mit Ludwig Simon und Friedrich Hagenmeier gab es Bürgermeister, die aktiv vorangingen und ihre Gemeinderäte mitnehmen konnten.

Auch wenn eine Bürgerbefragung am 11. Januar 1970 ein knappes Nein (629 gegen 520 Ja-Stimmen) in Ubstadt sowie ein schwaches Ja in Weiher ergab. Auf jeden Fall kam es am 1. April 1970 zur Vereinigung von Sand- und Lehmboden. Das damals extrem moderne Duo wurde am 1. September 1971 durch Stettfeld und am 1. Januar 1972 mit Zeutern zum stabilen Quartett an Katz- und Kraichbach.

Keine Feier, aber ein Buch zum Jubiläum darf erscheinen

Am Tag des 50-jährigen Bestehens, an diesem Mittwoch, kann Kritzers Nachfolger, Bürgermeister Tony Löffler, nicht zum lange vorbereiteten Geburtags-Festakt bitten. Still ruhen derzeit nicht nur der bekannte Hardtsee zwischen Ubstadt und Weiher, das Training des einstigen Motoballmeisters MSC, das Römermuseum Stettfeld oder die Musikschule im Fachwerkhaus Zeutern.

„Eines müssen wir aber nicht verschieben“, berichtet Löffler, „das Erscheinen des Buchs ’Ubstadt-Weiher – gemeinsam in die Zukunft’. Es kann bei der Gemeinde bestellt werden, und wir liefern oder schicken es.“ Der in Ubstadt ansässige „verlag regionalkultur“ hat auf 112 Seiten mit ansprechenden, menschenreichen 473 Fotos das aktuelle Leben vor dem Stillstand und die Ortsgeschichte dokumentiert. Das Buch kostet 19,90 Euro.

Konrad Dussel erzählt darin sehr verständlich die Historie und gibt Einblick in neueste Entwicklungen. Also in den Bau des Schulzentrums, die Verkehrswende mit Stadtbahnen und Haltepunkten oder das vorbildliche Konzept mit Seniorenwohnungen und einem zentralen Pflegeheim.

Bürgermeister Tony Löffler sieht die Orte in einem Flow

„Schade wirklich, dass wir jetzt nicht feiern können. Es ist gerade so vieles im guten Flow gewesen. Und es ist wichtig, an das Wir-Gefühl zu erinnern, mit dem wir vieles erreicht haben, weil das reine Ortsteildenken in jedem Jahrzehnt stark zurückgestellt wurde,“, gibt Löffler seinen Gemütszustand wieder.

Natürlich haben er als früherer Hauptamtsleiter und Helmut Kritzer auch Kampfzeiten erlebt: Als die Bebauung der Hinterwiese Ubstadt durch einen Bürgerentscheid abgelehnt wurde oder als Landrat Bernhard Ditteney ein Müllzentrum ohne Rücksichten umsetzen wollte. Aber mit Gemeinschaftsgespür, das nicht nur in Sonntagsreden gepflegt wird, hat Ubstadt-Weiher manche Stürme in diesen fünf Jahrzehnten überstanden.

Was sagen die Einwohner?

Ich freu’ mich jedes Mal, wenn ich von einer größeren Reise wieder nach Hause komme. Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle – und das ist Ubstadt-Weiher“, sagt der 30-jährige Fabian Simon. Der Zeuterner ist Vorstand bei den „Woischlaich & Friends“ und aktiv bei der Feuerwehr. Die Gesamtgemeinde liegt ihm durchaus am Herzen, und er ist überzeugt, dass sie attraktiv bleiben kann. In Zeutern mag er vor allem die Hügellandschaft, er bewirtschaftet selbst einen Weinberg, den er vom Opa übernommen hat. Hilfsbereitete Dorfgemeinschaft, Ruhe und doch Nähe zu den Städten schätzt er und bescheinigt dem Bürgermeister und dessen Team einen guten Job.

Martina Keller ist in Stettfeld aufgewachsen und lebt nach Stationen in Heidelberg und Bretten schon lange wieder dort. „Ich habe mich einfach immer wohlgefühlt, und dass es hier gut läuft, habe ich anhand unserer Kinder gemerkt. Sie hatten eine richtig gute Zeit im Kindergarten in Stettfeld – mit solchen persönlichen Institutionen wie Liane Vetter oder in der ebenfalls gut ausgestatteten Grundschule.“ Dass die Versorgung mit Ärzten oder Apotheken in den kleinen Ortsteilen nicht mehr da ist, ist eine Entwicklung, die sie, wie viele bedenklich findet. Auch Verkehrsbelastungen und Lärm sind für sie aktuelle Knackpunkte.

Wenn Robin Filsinger aus Ubstadt mit dem Rad die Hohlwege durchqueren kann, stellt sich für ihn ein besonderes Heimatgefühl an. Der Student, derzeit in Ulm, schätzt die ganz besonderen Freizeiteinrichtungen wie Hardtsee, kleines Hallenbad oder Römermuseum. Er hält immer den Kontakt zu den Freunden und der Familie zu Hause und versucht die DLRG bei Großveranstaltungen zu unterstützen.

Ein besonderes Gespür für Feinheiten und Gemeinsamkeiten der Orte hat Ursula Hohl. Sie kommt aus Weiher mit sehr geselligen Einwohnern, während die Zeuterner eher als „schaffig“ gelten, und ist Vorsitzende des Heimatvereins für die Gesamtgemeinde. „Dabei erlebe ich, wie viele etwas zur gesteigerten Heimat beitragen, über die Liebe zu ihrem Ort hinaus. Das ist außergewöhnlich, das spüren wir bei allen Aktionen.“ Gerade hat der Heimatverein auf seiner Homepage eine Liedsammlung aus allen Ortsteilen veröffentlicht.

Vor der Heirat eine Warnung: Es kommt zu Ausschreitungen

Die Warnung von der Basis war eindeutig: „Bisher haben wir mit Erfolg die aufgebrachten Bürger von Ausschreitungen zurückzuhalten vermocht, sehen uns aber außerstand, dies zu garantieren.“ So alarmierte die Ubstadter SPD-Gemeinderatsfraktion Anfang 1970 den baden-württembergischen Innenminister Walter Krause (ebenfalls SPD).

Es waren aufgeregte kommunalpolitische Zeiten vor 50 Jahren. Denn die Landesregierung aus CDU und SPD hatte 1968 begonnen, bei den Gemeinden kräftig aufzuräumen. 3.380 selbstständige und oft kleine Orte schienen nicht mehr stark genug für die Verwaltung der Moderne. Eine Gebietsreform wurde von der Großen Koalition in Baden-Württemberg vorangetrieben. Doch trotz kräftiger Fusionsprämien hatten bis Anfang 1970 die Betroffenen wenig Lust ihre Freiheit im Kleinen aufzugeben.

Dem Zugriff Bruchsals entzogen

Nur in Ubstadt und Weiher, den etwa gleich großen Gemeinden mit gemeinsamem Bahnhof im Kreis Bruchsal, dachten die Bürgermeister und andere Verantwortliche ohne Schrecken an eine gemeinsame Zukunft. So beschlossen die Gemeinderäte mit knappen Mehrheiten einen Zusammenschluss, der am 1. April 1970 vollzogen wurde.

Ubstadt und Weiher waren dabei Pioniere im Regierungsbezirk Nordbaden, der heute nach Karlsruhe benannt ist. Zu Aufständen, wie prognostiziert, kam es auch nicht. Ubstadt entzog sich durch den mutigen Schritt einer Eingemeindung nach Bruchsal. Weiher wäre in Richtung Langenbrücken verkuppelt worden. Nachbar Stettfeld wollte noch kein Versuchskaninchen sein, schloss sich aber 1971 ebenso Ubstadt-Weiher an wie 1972 Zeutern.

Und das Gemeindequartett funktioniert unter nur drei, und immer einheimischen, Bürgermeistern Ludwig Simon, Helmut Kritzer und (seit 2010) Tony Löffler überraschend gut. Die gesamte Gebietsreform zog sich noch bis 1975 unter Schmerzen und Sonderfällen hin. Bis schließlich 1.111 Gemeinden und 35 Landkreise gestrickt waren.