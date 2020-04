Überhetzter Rheinübergang: Als Franzosen und Amerikaner sich beschossen

Anzeige

Die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges waren in Südwestdeutschland geprägt von einem Wettlauf zwischen Amerikanern und Franzosen. Letztere wollten sich für die Zeit nach dem Krieg in der Region möglichst viel Einfluss sichern – und setzten dabei teils fahrlässig das Leben ihrer Soldaten aufs Spiel.

Bei der Eroberung Südwestdeutschlands 1945 traten die französischen Truppen in einem Wettlauf mit den amerikanischen Verbündeten ein. General Charles de Gaulle wollte Frankreich möglichst viel Einfluss nach dem Krieg sichern und wichtige Gebiete zuerst besetzen.

Ein Ziel war Stuttgart. Deshalb befahl der General einen ziemlich überstürzten Rheinübergang bei Philippsburg. Die schnelle Invasion ans badische Ufer bezahlten die Truppen mit hohen Verlusten an Booten und Männern. Als das geschafft war, kamen die Franzosen im Raum Bruchsal an vielen Orten den Amerikanern an Ostern 1945 als Besatzer zuvor.

Den Menschen in Rheinsheim blieb tagelang nur der Keller

Eine Woche lang lebten die Menschen von Rheinsheim im Keller. Kein Tag verging ohne Trommelfeuer aus französischen Kanonenrohren, die in der Vorderpfalz stationiert waren.

Über die Hälfte der Dorfhäuser wurden zerstört, 14 Zivilisten starben in der Zeit um Ostern 1945. Die 1. französische Armee stand am Rhein zwischen Karlsruhe und Speyer. Die Brücken über den Fluss waren von den deutschen Truppen gesprengt worden: in Maxau, Germersheim und Speyer. Die nun bevorstehende „Invasion“ hinüber auf die badische Seite würde keine leichte Aufgabe.

Viel Vorbereitungszeit ließ General Charles de Gaulle seinen Männern nicht. Die Amerikaner hatten den Rhein- und Neckarübergang bei Mannheim schon hinter sich. Die Franzosen traten nun in einen Wettlauf der Alliierten nach Stuttgart ein. „Sie müssen jetzt über den Rhein setzen, auch wenn die Amerikaner nicht einverstanden sind“, befahl General de Gaulle seinem Armeechef Lattre de Tassigny.

Gegenüber dem heutigen Atomkraftwerk Philippsburg beginnt das 151. französische Infanterieregiment am 31. März seine überstürzte Operation in einem Altrheinarm. Zwölf Sturmboote starten um 4.30 Uhr. Doch viele Motoren streiken. Die deutschen Verteidiger der 47. Volksgrenadierdivision reagieren und feuern pausenlos.

Marrokanische Truppen schlagen sich besser

Zwei französische Boote sinken, die anderen kehren zurück. Um 14.30 Uhr versuchen es wieder rund 80 Mann auf neun Booten. Nur zwei Boote schaffen es ans andere Ufer. Auch bei der abendlichen dritten Welle verlieren die Angreifer. Die Tagesbilanz: 48 Soldaten über den Rhein gebracht, aber 88 Mann gefallen und 51 verwundet.

Etwas weiter südlich gelingt marokkanischen Einheiten das Übersetzen mit weniger Verlusten. Obwohl der früh geschaffene Brückenkopf im Nahkampf gegen Soldaten der 2. deutschen Gebirgsdivision verteidigt werden muss. Deren Soldaten wurde allerdings schon eine Absetzbewegung befohlen.

Nur im Schatten des Doms von Speyer erreichen französische Schlauchboote ohne deutschen Abwehrhagel das Ufer. Erst beim Insultheimer Hof von Hockenheim und bei Altlußheim werden die algerischen Einheiten in Kämpfe verwickelt. Zwei starke und einen noch schwachen Brückenkopf zu errichten, das bezahlten die Franzosen mit einem Verlust von 257 Soldaten, wenn auch Verwundete und Vermisste hinzu gezählt werden.

Die deutschen Opfer an jenen Schauplätzen waren geringer. Aber was besagt diese Einzelaufnahme, angesichts der Tatsache, dass von Januar bis April 1945 noch 1,3 Millionen deutsche Soldaten in einem längst verlorenen Krieg fallen mussten?

Franzosen und Amerikaner hielten sich für Deutsche

Mit Pontonbrücken und teils von den Amerikanern gestellten Amphibienfahrzeugen beeilen sich die Franzosen in den ersten Apriltagen 1945, möglichst viele Truppen auf die rechte Rheinseite zu schaffen.

Dort operieren sie in Nachbarschaft der Amerikaner beim Vorrücken von Dorf zu Dorf. Die US-Truppen bewegen sich auf der Autobahn von Walldorf Richtung Bruchsal vorwärts. Dabei kommt es bei Forst kurzzeitig zu gegenseitigem Feuer, weil die Alliierten sich gegenseitig für Deutsche halten.

Im Landkreis Bruchsal werden am Ostersonntag und Montag viele Orte besetzt, wobei die Bevölkerung, etwa in Weiher, deutsche Truppen bittet abzuziehen. Und in Unteröwisheim ist die 21-jährige Hildegard Höpfinger so mutig, auf dem Kirchturm ein Leintuch als weiße Fahne zu hissen.

Ein Totengräber rettet den Bruchsaler Tunnel

Aber bei Bruchsal und Karlsdorf stemmte sich die Kampfgruppe Kullmann mit wenigen Panzern den fremden Truppen entgegen. Zur Unterstützung jagte ein deutsches Sprengkommando den Eingang des Bruchsaler Bahntunnels unter dem städtischen Friedhof bei der Peterskirche in die Luft. Der gesamte Tunnel sollte durch eine weitere Sprengung zerstört werden.

Das entdeckte der Totengräber Sebastian Gundel und versteckte die vorgesehene Zündschnur im Dachstuhl der Leichenhalle. Sonst wäre der Friedhof umgepflügt worden und auch die beim Angriff vom 1. März heil gebliebene barocke Kirche hätte gelitten. Es war ein kleiner Lichtblick in jenen ersten Apriltagen voll Angst, Leid und Tod.