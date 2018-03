Unbekannter gibt sich als Östringer Bürgermeister aus

Auf den ersten Blick sieht der Twitter-Account ganz harmlos aus: Das Östringer Rathaus im Hintergrund, das Profilbild Felix Geiders als Porträt, der Verweis auf die Seite www.oestringen.de. Doch die Twitter-Nachrichten des angeblichen Felix Geiders haben es in sich: AfD-Propaganda wechselt sich mit NPD-Posts ab.

Das war ein Riesen-Act

Ein BNN-Anruf beim Östringer Bürgermeister bringt Klarheit: „Herr Geider, kann es sein, dass Ihr Twitter-Account gehackt wurde?“ Die Antwort des sichtlich überraschten Bürgermeisters: „Ich habe gar keinen Twitter-Account.“ Ein bislang Unbekannter gibt sich auf Twitter also als Östringer Bürgermeister aus und postet teils volksverhetzende Botschaften. „Das ist eindeutig Identitätsbetrug“, erklärt Geider. Das zu bereinigen allerdings hat Geider einige Stunden an Recherche und Arbeit gekostet. „Das war ein Riesen-Act“, berichtet er.

@FelixGeider ist abgeschaltet

Bei Twitter einfach anrufen? Keine Chance. Geider musste den Identitätsbetrug per Twitter-Direktnachricht nach Dublin melden und seine Identität per Ausweis verifizieren. Das reichte allerdings noch nicht. Eine zweite Person mit Twitter-Account musste Geiders Identität bestätigen und sich selbst per Ausweis verifizieren. Vollmachten, Beglaubigungen, ein bürokratischer Akt folgte. „Jetzt hat Twitter den Account geblockt“, meldet Geider den Erfolg. Der Dienst sei verpflichtet, binnen 24 Stunden zu reagieren. Der Nutzer namens @FelixGeider ist erstmal abgeschaltet.

Ein Fall für die Polizei

Das allerdings reicht dem echten Geider nicht. Er hat die Polizei eingeschaltet, will Strafanzeige gegen Unbekannt stellen. „Was hier gepostet wurde, ist volksverhetzend. Ich will damit nichts zu tun haben“, ist Geider empört über die Dreistigkeit. Ob er mit seiner Anzeige Erfolg hat, man dem anonymen Poster beikommt, ist völlig offen.

Gut möglich, dass es sich bei dem Betrüger um jemanden aus Östringen oder der Region handelt. Seine Follower und die Personen, denen der falsche Geider selbst gefolgt ist, zumindest und einige frühere Posts lassen darauf schließen.