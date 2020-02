Unfall auf der A5 bei Bruchsal: Fahrbahn bleibt noch für Stunden gesperrt

Anzeige

Auf der A5 hat es am Freitagnachmittag um 15.45 Uhr zwischen der Raststätte Bruchsal und Kronau einen Unfall gegeben. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, waren zwei Lkw an dem Unfall beteiligt. Die Straße in Fahrtrichtung Heidelberg wird voraussichtlich noch einige Stunden gesperrt bleiben.

Wie die Polizei weiter berichtet, hatte einer der beiden Lkw Gefahrgut geladen. Dieses sei jedoch nach ersten Erkenntnissen nicht nach draußen gelangt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Zur genauen Anzahl der an dem Unfall beteiligten Personen konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Es habe aber nur leichte Verletzungen gegeben.

Die Polizei bittet alle Autofahrer darum, am Unfallort eine Gasse für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge zu bilden.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

BNN