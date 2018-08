Verkehr staut sich nach Unfall auf der B35 bei Graben-Neudorf

Anzeige

Nach einem schweren Unfallauf der B35 bei Graben-Neudorf in Richtung Germersheim staut sich dort aktuell der Verkehr. Laut Erstmeldung der Polizei (15.29 Uhr) sollen drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt sein – unter anderem ein Lastwagen.

Eine Person soll in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden sein. Die Spur in Richtung Germersheim ist aktuell gesperrt, der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Laut Polizei ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Verkehr staut sich sowohl auf der B36 wie auch auf der B35 von der A5 kommend.

Weitere Informationen folgen