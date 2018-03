Verletzter bei Dachstuhlbrand in Kronau

Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind in Kronau gefordert. Dort brennt in der Röntgenstraße ein Dachstuhl, so meldet es die Polizei. Eine Person ist verletzt. Die Feuerwehr hat sie mit der Leiter aus dem Dachgeschoss gerettet.

Schäferhund gerettet

Laut Kommandant der Kronauer Feuerwehr, Bernd Eder, habe man die Lage mittlerweile im Griff. Auch Feuerwehrleute aus Ubstadt-Weiher und Bad Schönborn sind im Einsatz, insgesamt 69 Männer und Frauen. Weitere Personen waren nicht in Gefahr. Allerdings ein Schäferhund. Auch ihn konnte die Feuerwehr über die Leiter in Sicherheit bringen.

Ursache wird erforscht

Über die Brandursache ist noch nichts bekannt. Die Feuerwehr wurde aufgrund eines privaten Rauchmelderes alarmiert. Möglicherweise hat ein defekter Toaster den Brand ausgelöst.

(Zunächst hatte die Polizei einen Brand in Langenbrücken gemeldet. Es handelt sich aber um die Röntgenstraße in Kronau.)