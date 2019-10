Volksbanken und Sparkassen im Kraichgau und Bruchsal planen keine Zusammenlegungen

Anzeige

In Folge anhaltender Niedrigzinsen bricht den Banken geraten klassische Geschäftsmodelle der Banken unter Druck. Die Branche wird daher erfinderisch, etwa in Form neuer Gebühren. In Hessen wollen Sparkassen und Volksbanken künftig teils gemeinsame Filialen betreiben, um Kosten zu senken. Solche Schritte sind im Kraichgau und in Bruchsal derzeit kein Thema.

Häuslebauer bekommen aktuell Traumkonditionen für Kredite. Sparer erhalten dagegen für Guthaben so gut wie nichts. Geldhäuser verlangen Strafzinsen von Kunden mit größerem Guthaben auf dem Konto. Weil die Europäische Zentralbank (EZB) an ihrer Nullzinspolitik seit Jahren festhält, müssen sich die Finanzinstitute immer Neues überlegen, um die Auswirkungen des Zinstiefs abzumildern und unterm Strich weiterhin Geld zu verdienen.

Kostensenkungen sind da immer ein Thema. In Hessen gibt es beispielsweise die Frankfurter Volksbank und die Taunus Sparkasse, die nun gemeinsam Filialen betreiben, um laufende Betriebskosten für das Filialnetz zu senken. Eine Option für Volksbank Bruchsal-Bretten und Sparkasse Kraichgau? Und wie sehen die beiden Finanzinstitute die weitere Entwicklung in Deutschland?

Zusammenarbeit auf lange Sicht aber nicht ausgeschlossen

„Das Betreiben gemeinsamer Filialen kann durchaus Sinn ergeben, wenn die Voraussetzungen für beide Kreditinstitute annähernd gleich sind und dadurch die Schnittmenge der Vorteile entsprechend groß“, betont Norbert Grießhaber, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Kraichgau.

Vorstellbar wäre für Grießhaber also ein solches Zusammengehen mit einem anderen Finanzinstitut, um „mit dem Angebot der Sparkasse auch künftig dort präsent zu sein, wo es die Kundinnen und Kunden erwarten und nachfragen, in den Filialen vor Ort genauso wie über die medialen Vertriebskanäle“.

Ob jedoch ein solcher Schritt eine abschließende und dauerhafte Lösung darstellt, müsse dahingestellt bleiben, sagt der Sparkassenchef weiter. Derzeit gibt es laut Grießhaber zwar keine Pläne für eine derartige Zusammenarbeit mit anderen Kreditinstituten in der Region, doch er räumt ein, dass sich dies in den nächsten Jahren schnell ändern könnte. „Wenn sich die mittelfristige Ertragskrise zu einer dauerhaften Krise manifestiert, wird man möglicherweise speziell in Deutschland noch zu ganz anderen Lösungen kommen. Es muss ja nicht auf Dauer sein, dass sich Sparkassen nur mit Sparkassen zusammenschließen und Genossenschaftsbanken nur untereinander.“

Bankdienstleistungen werden wohl teurer

Girokonto-Inhaber und Sparer müssten sich wegen der Geldpolitik der Notenbank auf Weiteres gefasst machen, Grießhabers Prognose: „Für die sichere Geldanlage wird es im günstigsten Fall keine Zinsen mehr geben; es wird vielmehr damit zu rechnen sein, dass diese Produkte Geld kosten. Die Anlage der Ersparnisse in Wertpapieren wird in den Mittelpunkt rücken müssen, da es dort noch einigermaßen attraktive Renditen für gegebene Risiken gibt. Bankdienstleistungen werden aufgrund des dramatischen Rückgangs des Zinsüberschusses mittelfristig spürbar teurer werden.“

Was die Folgen der EZB-Geldpolitik betrifft, sagt Grießhaber: „Ich bin mir sicher, dass die ultralockere Geldpolitik irreversible negative Auswirkungen auf die Banken in Deutschland nach sich ziehen wird und, dass diese negativen Konsequenzen zumindest billigend in Kauf genommen werden.“

Volksbank will Kosten vorerst nicht auf Kunden umlegen

Weniger konkret, was ein vielleicht noch Jahre andauerndes Zinstief für die Kunden der Volksbank bedeuten könnte, äußert sich deren Vorstandsvorsitzender Roland Schäfer. „Die Entwicklung, dass erste Volksbanken und Sparkassen in ländlichen Räumen Filialen zusammenlegen, haben wir bereits gesehen. Allerdings ist eine Zusammenlegung von unseren Filialen mit Filialen der Sparkassen aktuell nicht vorgesehen. Wir sind als Genossenschaftsbank vor Ort Partner und Unterstützer unserer Mitglieder und Kunden und möchten dies auch bleiben.“

Steigende Gebühren für Dienstleistungen seien kein Thema bei der Volksbank. Privatkunden müssten sich ebenso wenig Gedanken machen wegen Strafzinsen. „Aktuell bezahlen wir diese für unsere Mitglieder und Kunden“, sagt Schäfer.

Das könnte über eine längere Zeit so bleiben, denn der Volksbank-Chef gibt sich optimistisch, was die Geschäfte der Volksbank anbelangt, um die gesamte Niedrigzinsphase zu überstehen. Diese Phase sei „mit einer klaren Strategie und passenden Maßnahmen“ zu überstehen. „Natürlich spüren auch wir die Auswirkungen der Niedrigzinsphase, aber wir haben bereits vor vier Jahren begonnen, die Weichen in dieser Niedrigzinsphase zu stellen.

Vorausschauendes Denken und Handeln ist für uns ein wichtiger Faktor, um auch in dieser Zeit gute Ergebnisse zu erzielen. Und das tun wir. Wir schaffen es, die Zinsrückgänge durch gutes qualifiziertes Wachstum, gerade im Kreditgeschäft, zu kompensieren.“