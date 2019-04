Volvo-Fahrer rast auf Flucht vor der Polizei durch Waghäusel

Anzeige

Ein 50-jähriger Mann sollte am Dienstag auf der A5 von der Polizei kontrolliert werden. Stattdessen ergriff er die Flucht und raste unter anderem durch Waghäusel-Kirrlach, wie das Polizeipräsidium Mannheim jetzt mitteilte. Schließlich konnte er gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Jetzt suchen die Beamten nach Personen, die durch den Mann gefährdet wurden.

Laut Mitteilung wollten Beamte des Verkehrskommissariats Walldorf am Dienstag gegen 14 Uhr ein rotes Volvo C70 Cabrio mit HDH-Kennzeichen auf der A5 kontrollieren. Dem Fahrer wurde die elektronische Anzeige „Folgen Polizei“ am Zivilfahrzeug angezeigt, dass er am Parkplatz Mönchberg abfahren soll.

Kurz vorher beschleunigt der Volvo jedoch und fuhr nicht auf den Parkplatz, sondern weiter in Richtung Anschlussstelle Kronau. Die Zivilstreife nahm die Verfolgung auf. An der Anschlussstelle bog der Volvo von der Autobahn ab und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Landesstraße 555 in Richtung Kirrlach. Hier soll er nach offiziellen Angaben andere Verkehrsteilnehmer rücksichtslos überholt und mitunter gefährdet haben.

50-Jähriger rast durch Waghäusel-Kirrlach

Durch Kirrlach fuhr er ebenfalls mit überhöhter Geschwindigkeit und zeitweise im Gegenverkehr. Der Mann gefährdete Fußgänger, Radfahrer und andere Autofahrer. In Kirrlach bog der Volvo in Richtung Reilingen auf die Landesstraße 556 ab. Auch hier soll er bei Überholmanövern andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.

Anschließend bog der 50-Jährige laut Polizei auf die Landesstraße 546 in Richtung Neulußheim ab. Am Ortseingang Neulußheim konnte der Volvo mit der Hilfe einer weiteren Streifenwagenbesatzung gestoppt werden.

Keine gültige Fahrerlaubnis

Der 50-jährige Fahrer wurde anschließend vorläufig festgenommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den Mann wird auch wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Das Verkehrskommissariat Walldorf sucht nach Verkehrsteilnehmern, die von dem roten Volvo Cabrio gefährdet wurden. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 06227 358260 melden.

BNN