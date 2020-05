Waghäusel verliert Wahrzeichen: Abriss der Zuckersilos hat begonnen

Anzeige

Im nordwestlichen Landkreis verschwinden die markanten Industrie-Landmarken. Die Kühltürme des Atomkraftwerks Philippsburgs sind diese Woche dran. Und die Vorarbeiten, nicht zur Sprengung, aber zum Abriss der ehemaligen Zuckersilos in Waghäusel haben im Mai begonnen. Nach jahrelangen Diskussionen, ob die Türme erhalten werden sollten oder nicht.

Im Januar wurden die Arbeiten fürs Plattmachen ausgeschrieben. Nach der Auftragsvergabe durch den Gemeinderat, geht es nun planmäßig ran an dieses Wahrzeichen der Gegend. Für rund 1,19 Millionen Euro will das beauftragte Unternehmen nicht nur die 53 Meter hohen Türme abbauen, sondern auch das Material entsorgen.

Mehr zum Thema: Zuckersilos in Waghäusel sollen 2021 verschwunden sein

Das Waghäusler Stadtbauamt hat bewusst beide Schritte in eine Firmenhand gelegt. Die Unternehmen hätten dann den Anreiz, das Material aus dem Rückbau sorgfältig zu trennen und über Verwertung nachzudenken. Oft könnten diese Stoffe auch wiederverwertet werden, was sich in günstigeren Angebotspreisen niederschlagen kann, so Fachbereichsleiter Marco Haag.

Styrtopor wird abgeschält und Beton abgenagt

Seit 2018 sind im Haushaltsplan von Waghäusel zwei Millionen Euro für den Abriss der Industrietürme mit Baujahr 1970 eingeplant. Zu den Abbruchkosten kommen Ingenieurleistungen im Auftrag der Stadt. Die Türme sind aus Stahlbeton, der mit einer dünnen Außenschicht aus Styropor versehen ist.

Auch interessant: AKW Philippsburg: So sollen die Türme in sich zusammenfallen

„Um diese Schicht abzuschälen und den Putz zu entfernen, wird immer ein Silo teilweise eingerüstet. Dann arbeitet man sich von oben nach unten durch“, erklärt Catrin Ehrlich, Leiterin des Hochbauamts. Der Stahlbeton wiederum wird anschließend von Facharbeitern mittels riesigen Zangen nach und nach „abgenagt“ Ganz platt könnten die Gebäude im nächsten Jahr sein.

Arbeiten sollen bis Januar laufen

„Bis Januar sind die Arbeiten bislang geplant“, sagt Marco Haag. Er erwartet keine überdurchschnittliche Lärmbelästigung rund um die Eremitage. Die zwei über eine Brücke verbundenen Silos wurden bis 2004 als Lager für Zucker aus dem Süden genutzt.

Mehr zum Thema: Heftiger Disput im Gemeinderat wegen Zuckersilos

Die Produktion des süßen Stoffs wurde von der Firma Südzucker 1995 in Waghäusel eingestellt. Während der jeweils herbstlichen Kampagne wurden Tag und Nacht Zuckerrüben verarbeitet. Über die Region legte sich ein erdiger Geruch aus den Resten der Rüben im austretenden Wasserdampf.

Bis 2004 drinnen Südzucker gelagert

Der Abriss Silos wurde bereits 2013 vom Gemeinderat beschlossen. Die Umsetzung verzögerte sich, weil die Türme längerfristig als Sendemasten für Mobilfunk genutzt wurden. Es gab damals außerdem Diskussionen, ob nicht eine andere Nutzung der für Waghäusel typischen Gebäude möglich sei.