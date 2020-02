Wahlkreis Bruchsal: CDU-Mann Ulli Hockenberger will es nochmal wissen

Anzeige

Jetzt ist es offiziell: Ulli Hockenberger (63) bewirbt sich bei seiner CDU erneut um die Nominierung als Kandidat für die bevorstehende Landtagswahl in Baden-Württemberg am 14. März nächsten Jahres. Die Wahlkreismitgliederversammlung zur Nominierung wird am Donnerstag, 12. März, um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle in Büchenau stattfinden.

Ulli Hockenberger will zum zweiten Mal das Direktmandat für den Wahlkreis Bruchsal holen, der den alten Landkreis Bruchsal umfasst und zu dem neben der Großen Kreisstadt folgende Gemeinden gehören: Bad Schönborn, Hambrücken, Waghäusel, Ubstadt-Weiher, Forst, Karlsdorf-Neuthard, Kronau, Oberhausen-Rheinhausen, Philippsburg und Östringen.

Wir wollen stärkste Kraft im Land werden Ulli Hockenberger

Bei der Wahl 2021 gehe es nicht nur um ein gutes Ergebnis für den Wahlkreis, so schreibt der einstige Bürgermeister der Stadt Bruchsal in einer Mitteilung. „Wir wollen wieder stärkste Kraft im Landtag werden.“ Hockenberger sieht „Paradigmenwechsel“ in Wirtschaft, Forschung und Technologie. Diese müssten Ansporn sein, so teilt er weiter mit, damit Baden-Württemberg Wachstumsregion bleibe. Seine Ideen dazu wolle er bei der Nominierungsveranstaltung seiner CDU ausführlich darstellen.

Hockenberger war noch Bruchsaler Bürgermeister unter OB Cornelia Petzold-Schick, als er sich für den Landtag 2016 aufstellen ließ. Bei der Wahl konnte er dann das Direktmandat seines Vorgängers Heribert Rech verteidigen – keine Selbstverständlichkeit mehr. Sowohl Grüne als auch AfD machten reichlich Zugewinne. Hockenberger ließ sich damals für gut 30 Prozent der Stimmen feiern. Baden-Württembergs Innenminister Heribert Rech aus Bad Schönborn hatte fünf Jahre zuvor noch 44,3 Prozent der Stimmen erreicht. Hockenbergers Kollege Joachim Kößler im Nachbarwahlkreis Bretten verlor gar das Direktmandant an die Grüne Andrea Schwarz.

