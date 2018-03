Wasserleitungen machen den Anfang

Von Marianne Lother

Die Großbaustelle Jöhlinger Straße wirft ihre Schatten voraus. Die Gemeinde beabsichtigt die Erneuerung der Wasserleitung im Bereich der Jöhlinger Straße sowie die Umgestaltung der Verkehrsflächen in insgesamt drei Bauabschnitten. Um die Arbeiten wie geplant abwickeln und die Versorgungssicherheit während der Bauzeit gewährleisten zu können, seien bereits im Vorfeld Vorbereitungen zu treffen, berichtete Ortsbaumeister Oliver Leucht in jüngster Sitzung des Gemeinderates. Die Anwohner der abgehenden Seitenstraßen sollen angebunden werden, damit die Hauptwasserleitung angegangen werden könne. Diese gliedern sich in vier Abschnitte

Schotterparkplätze werden eingerichtet

Im ersten Abschnitt im Bereich Heidengaß-Schmalensteinweg soll eine Wasserleitung an einen Düker im Uferbereich des Walzbachs verlegt werden, parallel dazu werden sechs Trinkwasserhausanschlüsse sowie Schieber und Hydranten erneuert. In den Straßen „Am Gipfelsberg“ und „Am Bildhäusle“ soll die Wasserleitung ausgetauscht und die Hausanschlüsse erneuert werden. Im Sohlweg soll eine Leitung als Verbindungsleitung zum Baugebiet „Auf der Setz“ verlegt werden. Das geschehe, ohne die Straße aufzureißen. Nicht zuletzt werden Schotterparkplätze eingerichtet und im rückwärtigen Bereich des Seniorenheims „Haus Edelberg“ ein Wendehammer ausgebaut.

Elsässer Firma gibt günstigstes Angebot ab

Die Arbeiten wurden im Dezember ausgeschrieben. Zur Submission im Januar lagen vier Angebote vor. Das günstigste Angebot kam von einer Firma aus dem Elsass in Höhe von knapp 320 000 Euro brutto und lag knapp unter den mit 336 500 prognostizierten Kosten. Die Arbeiten werden demnächst beginnen.

Sanierung läuft im Sommer an

Zum Zeitablauf der eigentlichen Sanierung erklärte Leucht, am 17. März werde der erste Bauabschnitt ausgeschrieben, am 24. April sei Submission, im Mai die Vergabe und mit einem Zeitfenster von 150 Tagen der Baubeginn. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten einstimmig an die Elsässer Firma.